Trump le dijo a su jefe de gabinete que Hitler "hizo muchas cosas buenas"

En una visita a Europa en 2018 para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, Donald Trump le dijo a su entonces jefe de gabinete, John Kelly: "Bueno, Hitler hizo muchas cosas buenas", según cuenta Michael Bender, el periodista del Wall Street Journal, en su nuevo libro.

La novela, llamada 'We Did Win This Election', saldrá a la luz la próxima semana, pero el periódico The Guardian ha adelantado su contenido. En el manuscrito, Bender informa que Trump hizo el desafortunado comentario durante una lección de historia improvisada en la que Kelly "le recordó al presidente qué países estaban de qué lado durante el conflicto" y "conectó los puntos desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades de Hitler".

Trump niega haber hecho ese comentario sobre Hitler, pero Bender afirma que fuentes anónimas le informaron de que Kelly "le dijo al presidente que estaba equivocado, pero Trump no se dejó intimidar", enfatizando la recuperación económica alemana bajo Hitler durante la década de 1930.

"Kelly volvió a retroceder", escribe Bender, "y argumentó que el pueblo alemán habría estado mejor pobre que sometido al genocidio nazi".

Bender agrega que Kelly le dijo a Trump que incluso si su afirmación sobre la economía alemana bajo los nazis después de 1933 fuera cierta, "nunca se puede decir nada que apoye a Adolf Hitler. Simplemente no puedes".

Trump tuvo además otros problemas considerables en su viaje a Europa. La decisión de cancelar una visita a un cementerio estadounidense resultó controvertida y más tarde se informó de que Trump llamó a los soldados estadounidenses que murieron en la guerra "perdedores" y "tontos".

No es el primer comentario controvertido de Trump

Este no ha sido el único comentario controvertido que hizo Donald Trump durante su mandato, el expresidente de Estados Unidos hizo varias veces comentarios positivos sobre los grupos supremacistas blancos y de extrema derecha.

En 2017, a raíz de una marcha neonazi en Virginia con consignas de apoyo a Trump, la revista alemana Stern usó en su portada una ilustración del entonces presidente haciendo el saludo nazi mientras estaba envuelto en la bandera de Estados Unidos. Su titular: 'Sein kampf' - su lucha.