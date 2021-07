La guerra sigue: Anabel Pantoja, dolida, responde a las duras palabras de Kiko Rivera, con un "yo no he filtrado nada"

La familia Pantoja sigue dividida y con luchas internas, lanzándose mensajes por redes sociales o televisión y mostrando sus diferencias, mientras unos y otros se acusan de ser los culpables de sus desavenencias.

Kiko Rivera acusaba hace pocos días a su prima, Anabel Pantoja, de ser la que filtra información sobre la familia y de "dar por cu...", y aseguró que había tomado "un camino", en referencia a trabajar en Sálvame y hablar de los Pantoja.

La propia Anabel recogía esas palabras de su primo, en redes sociales, y las contestaba en el plató de Sálvame, asegurando que su postura será la de no hablar más.

"Yo el tema lo tengo más que zanjado, terminado. Es más, yo a partir de ahora: 'no me consta'", decía sobre lo que responderá cuando le pregunten por asuntos de su primo.

"Además, es que creo que no he hecho nada malo, creo que he sido respetuosa y discreta. En 8 años yo no he filtrado nada, ni he contado nada. No voy a hablar de nadie, no voy a dar por c... a nadie, no voy a molestar a nadie, no voy a nombrar a nadie… no me consta", aventuraba la colaboradora.

Eso, claro podría afectar a su trabajo en Sálvame, pues la información que pueda tener sobre los Pantoja es parte de lo que aporta al programa. "Estoy abierta a lo que los directores del programa decidan", decía sobre ese asunto.

Y aunque tratata de parecer indiferente, acababa por confesar que las acusaciones de Kiko Rivera le "duelen". "Yo ahora mismo tengo una careta, por mi madre. Creo, sinceramente, que eso sobraba, porque yo no he filtrado nada. Jamás le fallaría", remataba Anabel Pantoja.