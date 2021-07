Kiko Rivera sentencia a Anabel Pantoja tras su hartazgo por unas palabras de Irene Rosales: "Déjame ser feliz"

Se recrudece la guerra entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. A raíz de que la sobrinísima desvelase que su primo la había bloqueado diciéndole que no quería saber nada de ella tras su último enfrentamiento en televisión, Irene Rosales aconsejaba a la influencer que no hiciese públicos sus mensajes y desencuentros con el hijo de Isabel Pantoja si quería reconducir su maltrecha relación.

Algo que la colaboradora de Sálvame no se tomó nada bien y en el programa dijo este lunes sentirse "harta". "Estoy hasta el mismísimo. Si se piensan que filtro, digo no es así, ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder. A mí se me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y, para negarlo tres meses, pues soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo", aseguraba Anabel contestando así a Irene Rosales.

Unas palabras que no han gustado nada a su primo, y así lo ha hecho saber en sus redes sociales, donde ha estallado contra la miembro de su familia.

"Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión"

"Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme. Y recuerda que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo😉", ha escrito el hijo de la tonadillera en clara referencia a su prima.

"Tú elegiste tu camino y lo respeto👍🏻. Deja de dar por culo Y sobre todo déjame ser feliz", remata tajante, dejando claro que ha sentenciado definitivamente a Anabel.