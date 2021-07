Experts en animació a la lectura comparteixen experiències a les jornades Jaleo

La trobada, dirigida per Mar Benegas i Jesús Ge -poetes i especialistes en literatura infantil i juvenil-, tenen com a objectiu convertir-se en "un fòrum estable de reflexió sobre la lectura i la infància en l'actualitat, servint de focus de formació per a docents, professionals de biblioteques i del món del llibre o persones que es dediquen a la mediació cultural o amb la infància". La combinació de les reflexions teòriques amb les experiències pràctiques servirà com a fil argumental de les jornades.

El fòrum comptarà amb la presència de ponents experts en les diferents matèries que s'aborden, com Carlos García Gual (Premi Nacional de Traducció i Acadèmic de RAE), els Titiriteros de Binéfar (Premi Nacional de Teatre per a la Infància), Rosa Piquín, Elisa Martín, Javier Abad i Ángeles Ruiz de Velasco, Juan Carlos Toste, Jesús Arana, Lola Fernández de Sevilla i Mar Benegas. Així mateix, hi haurà tallers pràctics impartits pels propis ponents.

Les jornades estan impulsades per l'Associació 'El Sitio de las Palabras' i coorganitzades al costat de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de València i la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. Compten també amb la col·laboració del Cefire de Plurilingüisme, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, la federació Fesabid i l'editorial Combel.