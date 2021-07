Gonzo explica por qué el equipo de 'Salvados' fue expulsado de Marruecos de forma inmediata

El equipo del programa Salvados, de La Sexta, fue interrogado y expulsado de Marruecos por la policía de ese país este lunes después de ser interrogados sobre el motivo de su presencia allí y bajo la alegación de carecer de permisos.

El periodista Fernando González 'Gonzo', cabeza visible del programa, explicaba poco después en un vídeo publicado en Twitter los porqués de esta expulsión, que se produjo con la policía marroquí escoltando a los españoles hasta su salida del país.

"Quería aclarar las noticias que han circulado esta tarde, porque no hemos sido detenidos", decía en un primer momento Gonzo.

"Estábamos tomando un té en una terraza cuando se acercaron policías de paisano que nos preguntaron qué estábamos haciendo y nos pidieron la documentación", narraba el presentador de Salvados.

"Les contamos que habíamos venido para hablar y conocer a las familias de la gente falleció aquí en un taller textil en el pasado mes de febrero, porque es un tema que nos interesaba conocer", dice sobre el motivo del viaje Gonzo.

El periodista se refiere a las 28 personas fallecidas el pasado febrero, 20 de ellas mujeres, cuando un taller textil ilegal se inundó, provocando su electrocución.

Pero el equipo, según alega el periodista, aún no estaba grabando, si no en fase de documentación. "Como hacemos siempre antes de un reportaje vamos a hablar con las personas para que nos cuenten su historia, para ver si realmente hay hechos que permitan que hagamos un reportaje", hacía ver el periodista.

Respecto a la supuesta detención del equipo de Salvados en Marruecos: pic.twitter.com/QXKjitrfSN — Salvados (@salvadostv) July 5, 2021

El problema es que los periodistas españoles no tenían los permisos pertinentes, a pesar de que no habían ido a grabar, motivo por el que suele hacer ese trámite.

"Como no veníamos a grabar ni teníamos equipo de rodaje dimos por hecho que no necesitábamos ese permiso, pero la policía nos informó de que siendo periodistas aunque no vengamos a grabar, aunque sea a hablar con gente, necesitábamos esos permisos", rememoraba Gonzo.

Así que de la terraza la policía les llevó directamente al aeropuerto de Tánger, ciudad en la que se encontraban para que subieran "en el próximo vuelo", como así ocurrió.