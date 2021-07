Baleares y Comunitat Valenciana sitúan el Mediterráneo como marco común para avanzar hacia la transición ecológica

Así lo han expresado este lunes el vicepresidente del Govern balear y el conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, y el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.

La transición ecológica y la apuesta por un modelo productivo más sostenible ha sido el tema de debate de la segunda mesa redonda de la cumbre bilateral entre la Generalitat Valenciana y el Govern balear, que se celebra desde este lunes y hasta este martes en el Palacio de Congresos de Palma.

Los dos vicepresidentes han detallado las políticas en materia de medioambiente puestas en marcha en sus respectivas comunidades y han resaltado el compromiso de sus gobiernos por incluir la sostenibilidad en todas las medidas que se ponen en marcha.

Durante su intervención, el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha enfatizado que las Islas han apostado por "una política transversal" en lo que se refiere al medio ambiente, dado que "el cambio climático ha venido para quedarse". Por ello, ha destacado la necesidad de que las nuevas energías y la sostenibilidad sean transversales en todas las esferas del Ejecutivo balear.

Según Yllanes, Baleares y la Comunitat son "dos regiones que tienen un nexo de unión muy importante que es el Mar Mediterráneo" que, además, es "la zona cero del cambio climático". También ha recordado que las dos comunidades comparten aspectos en lo que se refiere a su modelo productivo. "Compartimos desafíos comunes como la necesidad de fortalecer nuestros modelos para superar el monocultivo turístico tan arraigado a lo largo de las últimas décadas. Tenemos que ser capaces de ofrecer más alternativas a nuestros jóvenes", ha expresado.

Como ejemplos de la labor del Govern balear, Yllanes ha mencionado la aprobación de las Leyes de Cambio Climático y Residuos, la creación de la comisión interdepartamental de Cambio Climático, así como otros órganos como el Comité de Expertos o la Comisión de Construcción Sostenible.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, también ha resaltado que las políticas de sostenibilidad no sólo se ponen en marcha en el departamento que él mismo dirige, sino que "forman parte de la transversalidad de las políticas del Botànic".

En la misma línea que el vicepresidente balear, Martínez Dalmau ha explicado que "el Mediterráneo es el ojo del huracán del cambio climático" y el "marco común" que tienen ambas regiones para hacer frente a los retos medioambientales. "El Mediterráneo no solo es importante por su cultura y su historia, sino también en el marco de la biología", ha señalado.

Asimismo, Martínez Dalmau ha hecho hincapié en iniciativas de la Generalitat Valenciana, que está ultimando la Ley de Cambio Climático, la Agencia de la Energía o la Ley de Economía Circular.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Respecto a la vivienda, una problemática que comparten ambas regiones por el crecimiento demográfico, Yllanes ha explicado que se trata de una cuestión que "a veces es difícil de hacer comprender en Madrid". En este sentido, ha recordado que este lunes el Consell de Govern ha aprobado la adquisición de una serie de viviendas que permitirán afrontar este problema.

Martínez Dalmau, por su parte, ha destacado que la Generalitat ha adquirido casi 600 casas en dos años y se han iniciado nuevas promociones de vivienda pública. Además, ha expresado que los fondos europeos serán fundamentales para rehabilitar viviendas y llevar a cabo mejoras en materia de sostenibilidad y eficiencia.

IMPACTO DE LA COVID-19

En cuanto a la crisis sanitaria, el vicepresidente balear ha advertido que "el cambio climático ha continuado avanzando durante este tiempo". "No podemos utilizar el argumento de que la pandemia lo ha ralentizado todo, porque sino no llegaremos dónde queremos llegar. Ya no tenemos la posibilidad de parar el cambio climático, pero sí de mitigar los efectos", ha asegurado.

"En un lugar tan importante como el Mediterráneo no podemos utilizar la excusa de la COVID-19, tenemos que profundizar en estas políticas para hacer frente a la emergencia climática", ha añadido.

Como conclusión, Yllanes ha declarado que la palabra "sostenibilidad" ha de ser "la línea esencial" de cualquier política que se ponga en marcha, mientras que Martínez Dalmau ha recordado que "no tenemos un planeta B y se ha de cuidar de este planeta que tenemos".