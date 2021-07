La última entrevista de Raffaella Carrà: "Lucía Bosé dijo que di un toque de atención a las mujeres españolas"

A los 78 años, la artista italiana Raffaella Carrà ha fallecido dejando tras de sí una amplia estela profesional. La artista, que se convirtió en un símbolo de libertad en los años sesenta y setenta, recordó en su última entrevista unas palabras de Lucía Bosé a su llegada a España, donde la polifacética diva italiana, famosa por sus inolvidables éxitos como Fiesta, Hay que venir el sur y Caliente, caliente también dejó su legado.

"Puedo decir que Lucía Bosé dijo que, el día que llegué a Madrid -era 1975, acababa de morir Francisco Franco- al presentarme en televisión di un toque de atención a las mujeres españolas, que empezaron a creer de nuevo en sí mismas", dijo Carrà en su última entrevista, a finales de 2020 y justo antes del inicio de la Navidad, para el diario italiano Corriere della Sera.

En la citada entrevista, la artista también reconoció que, debido a la pandemia de la covid-19, no salía porque tenía miedo, y que 2020 se había "convertido en un año sabático": "No soporto la idea de trabajar con distancias y mascarillas, mejor no trabajar", dijo al diario.

"Echo mucho de menos la libertad"

Respecto a cómo había vivido el confinamiento, Carrà reconoció tener más ansiedad durante la primera ola de coronavirus -que pasó en una casa con jardín y frente al mar- que durante la segunda -que pasó en Roma-: "Echo mucho de menos la libertad", lamentaba la artista en su último encuentro con la prensa.

Debido a esto, afrontó su último año con cierto pesimisimo. "Hace unos días me preguntaba: ¿qué cosas buenas han pasado en 2020? Nada", explicó durante la misma entrevista, en la que añoró que el año empezase lleno de expectativas. "El 31 de diciembre tenemos que aplastarlo todo. Lo haré en privado, en mi terraza, aunque tenga que llamar al constructor al día siguiente", bromeó Carrà.

También recordó la muerte de su amigo el exfutbolista Diego Armando Maradona, para quien rodó un corto por su 60 cumpleaños y a quien emocionó al verlo. Lo recordó como "un sinvergüenza muy generoso, capaz de impulsos increíbles, a pesar de su vida peligrosa", entre drogas y alcohol. Y lamentó que, tras su muerte, comience "el culebrón" de la herencia: "¿No podría usar condón? Le siguen saliendo hijos ilegítimos. Qué caballo más loco Diego, pero de pura cepa. Puro", concluyó la artista italiana.