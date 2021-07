Els Espais i els Centres d'Atenció al Client de Metrovalencia adapten els seus horaris a l'estiu

20M EP

NOTICIA

Els Espais del Client de Xàtiva i Colón i els Centres d'Atenció al Client d'Aeroport i Benimaclet de Metrovalencia adapten els seus horaris habituals per l'estiu fins al 31 d'agost, mantenint les mesures de precaució pel Covid-19, com les mampares de separació i l'ús obligatori de mascareta per a fer consultes.