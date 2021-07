La relación de Isabel Pantoja con sus dos hijos atraviesa su peor momento. Las disputas de la cantante y su hijo, Kiko Rivera, van cada vez más allá; tanto es así que el Dj finalmente ha decidido demandar a su tío, Agustín Pantoja, por un presunto delito de estafa y ha apuntado a su madre como testigo. El marido de Irene Rosales ve imposible la reconciliación con su madre si ella no reconoce algunos errores a la hora de hacer cumplir la última voluntad de su padre.

No obstante, la disputa familiar por la herencia de Paquirri no concierne a su hija pequeña y por ello, muchos no entienden el distanciamiento de la tonadillera con Isa Pantoja. La colaboradora de El programa del verano ha hablado este lunes de su madre en directo, y ha aclarado que no existe ningún problema en concreto entre ellas, pero que sí es cierto que llevan meses sin hablar.

"Yo no he hecho nada, ella tampoco me ha hecho nada a mí, no hay ningún problema, simplemente no hay comunicación. Me da mucha pena, pero tengo la tranquilidad de que yo por lo menos sé que con mi madre no hay ningún problema", ha confesado la tertuliana de Telecinco. Además, Isa P ha dejado la puerta abierta a una futura conversación madre e hija y ha comentado: "Ella sabe que me tiene aquí y que solo le hace falta llamarme que yo no tengo problema en ir".

La colaboradora ha podido ver las imágenes de su madre y su tío Agustín entrando en los juzgados de Chiclana para testificar ante el juez, y ha reconocido que para ella fue "muy desagradable" y que se encuentra incómoda ante la actual situación familiar. No obstante, Isa P ha dejado claro que entiende la posición de su hermano y que busque respuestas aunque deba ser por la vía judicial. "Es normal que busque explicaciones porque yo también lo haría, yo estaría enfadada también", ha anotado la tertuliana.

"Aunque no me gusta que se haya llegado hasta este punto, a mí me tienes para lo que necesites", ha comentado Isa Pantoja haciendo referencia a Kiko. La colaboradora ha explicado que está más unida a su hermano después de tratar algunos temas que arrastraban desde su infancia y que él puede entenderla más ahora. Tras escuchar las declaraciones de su compañera, Alessandro Lecquio le ha preguntado por qué no habla con su madre y que si no le molesta su estado de salud. En ese momento, Pepe del Real ha salido en su defensa: "Te recuerdo que tuvo que saltar una valla".

El colaborador ha echo referencia a un episodio en el que Isa Pantoja tuvo que saltar la valla de Cantora para poder hablar con su madre que se encierra en su finca desde que explotó el escándalo de la Herencia envenenada. La tertuliana ya ha defendido en más de una ocasión que es Isabel Pantoja quien no quiere relacionarse con nadie: "Claro que no lo está pasando bien, ya lo sé, pero ella no da señales de vida y es porque no quiere, como ella dice, nadie la está obligando. Ella puede perfectamente llamarme".