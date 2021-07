Tom Brusse recibe información del exterior de Olga Moreno y se queda en 'shock'

Supervivientes está a punto de encarar su recta final. Antes, el concurso sigue ofreciendo recompensa a los que aún están en liza. Este domingo, Tom Brusse, Lara Sajen y Alejandro Albalá ganaron el poder y pudieron hablar un minuto con alguno de sus compañeros expulsados.

Carlos Alba fue el elegido por el francés, que se quedó en shock tras el mensaje recibido en el que daba información de fuera relativa a su relación con Olga Moreno. "No te fíes de las nuevas amistades que te has echado. Tú sígueles el juego, pero no te fíes", le dijo el cocinero, en clara alusión a su nueva amistad con la andaluza.

La cara de Tom -y de todos los supervivientes, aunque ellos no escuchaban a Carlos-, era todo un poema. Y más cuando escuchó a Jordi González intervenir, obligado a interrumpir la conversación para recordarle a Carlos que este tipo de información suponía revelar información del exterior. "Pido que no delatéis ni filtréis nada de fuera", le dijo el presentador, visiblemente molesto.

Después, Carlos Alba le aconsejó a Tom que siguiera haciendo el concurso como hasta ahora, algo que hizo también Marta López con Alejandro.

A su manera, también Alexia Rivas mandó un mensaje encriptado a Lara que tenía que ver con la malagueña. "Confía en tu intuición, porque eres muy lista. Confía en ti. La única amiga que tienes eres tú y yo sí te prefiero como amiga, y te voy a preferir ahora y siempre", le dijo la periodista. Palabras que aluden directamente a la famosa frase de Olga sobre la artista: "Prefiero tenerla como amiga que como enemiga".