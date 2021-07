Julen desvela su relación con Sandra Pica cuando ella regresó de visitar a Tom, su pareja, en 'Supervivientes'

Era un secreto a voces, pero faltaba confirmación oficial por parte de algunos implicados. Hasta este domingo, donde, desde su pisito de Solos/Solas, Julen desveló su relación con Sandra Pica.

"Cuando ella volvió de la isla (a la que fue para visitar a su aún pareja, Tom), ¿te acuerdas cuando estuvimos en el debate?", le confesó el joven a Jordi González. "Vinimos a mi casa, estuvimos hablando en la terraza y surgió", acabó contando, con todo lujo de detalles.

Sobre la pareja -o el ex- de Pica, Tom, Julen aseguró que "no puedo decir nada malo". "Aquí en Mediaset siempre me ha saludado. También te digo que amigos tengo 3 los de siempre. Las explicaciones se las tiene que dar Sandra. Antes de que ella fuera a la Isla no habíamos hecho nada, hablar y escuchar a una amiga que quería dejarlo con su novio", aclaró.

En cuanto si tuvo más encuentros sexuales con Sandra, Julen contestó afirmativamente. "El último fue hace 3 o 2 días. Estuvimos una semana sin vernos porque se fue a Barcelona. En ese tiempo se enfadó conmigo pero por tonterías. Por todo el agobio que tiene encima. Estaba rayada porque pensaba en no volver a verme. Pero rayadas y tonterías. Luego me pidió perdón y ya está", contó.