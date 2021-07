CSIF veu "totalment insuficient" el descens de l'atur i insta el Consell a donar "major impuls" a l'ocupació

La Central Sindical Independent i de Funcionaris ha lamentat el "drama que suposa la situació d'atur de 426.533 persones en l'àmbit valencià" i que, per açò, "eixa baixada de l'atur en 2,01% respecte a maig a la Comunitat Valenciana -menys de la meitat de la reducció del 4,4% a nivell nacional- resulta totalment insuficient, sobretot en tractar-se d'un mes habitual de creació d'ocupació per la campanya estival", ha indicat en un comunicat.

A aquesta circumstància se suma que la dada de l'atur no comptabilitza els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), per la qual cosa CSIF ha advertit que la "situació real pot ser més greu".

En eixe sentit, ha demanat "al Consell i a tots els partits amb representació a Les Corts que en aquesta segona part de la legislatura se centren, a més de combatre la pandèmia, en la generació de llocs de treball estables".

CSIF ha posat l'accent en "la importància de no dependre de l'ocupació estacional i a incentivar sectors productius que també impulsen la creació de llocs de treball a més del turisme".

Ha ressaltat la necessitat de reforçar servicis públics "minvats per les contínues retallades" i ha assenyalat que, "entre les manques actuals que empitjoren en aquests mesos d'estiu", "destaquen les plantilles policials reduïdes en molts municipis, inexistència de reforços estivals d'ambulàncies SAMU en comarques costaneres, escassetat de contractes de relleu per vacances en nombrosos departaments de salut i la pèrdua d'efectius en les oficines del propi Servici Públic d'Ocupació Estatal per la no renovació a personal interí de contractes de reforç", entre uns altres.