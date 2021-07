Pablo Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra': "Tengo que pagar el 47% de impuestos, lo haré sin dolor"

Pablo Díaz fue concursante de Pasapalabra, el concurso de Antena 3, durante nada menos que 260 programas, durante los cuales acertó 5.761 palabras en el famoso rosco, que se quedó a punto de resolver a falta de una palabra en 12 ocasiones. Este jueves por fin resolvía las 25 palabras y se hacía con los 1.828.000 euros acumulados.

¿Le contó a alguien que había ganado? ¿Cómo fue guardar el secreto? No llegó a saberlo nadie, porque hay contratos de confidencialidad. Ya me lo había llevado y había gente que me decía “jo, a ver si te lo llevas” y yo les respondía “sí, sí, a ver si cae…”. Eso era lo peor, hice streamings en Twich estudiando para Pasapalabra, cuando ya me lo había llevado, pero claro, si no lo hubiera hecho habría quedado raro.

¿Este rosco era más fácil? No era ni más fácil ni difícil, ha sido igual que todos los anteriores. El equipo de guion es muy insistente en ese aspecto, el nivel de dificultad siempre es el mismo y están muy nivelados entre los dos concursantes.

¿Qué va a hacer con el premio? A mis padres no quiero que les falte nada y les he dicho que el dinero no va a ser un problema. Y por otra parte me quiero independizar y el resto será para vivir tranquilo porque no soy una persona de grandes lujos, aunque me he comprado una consola de Nintendo. Voy a seguir llevando la vida de siempre, con mis amigos, mi pareja y mi familia.

¿Y este verano va a hacer algún viaje? Quiero volver a ver a mi familia, eso tiene que caer, obviamente. A lo mejor algún viaje sí cae. En el rosco una de las palabras era el departamento de Colombia con capital en la ciudad de Pereira, que es Risaralda. A lo mejor tengo que ir a investigar cómo es el lugar por el que me he llevado el bote.

¿Es de los que paga impuestos sufriendo o contento? Si hay que pagar, pues se hace. Es el 47% en Madrid, lo pagaré y ya está, sin dolor y sin alegría, es lo que hay. Realmente es como un millón lo que me queda.

¿No le da cosa pasear por ahí sabiendo la gente que tiene un millón? Conozco la repercusión del programa, lo noto, pero estoy tranquilo, voy a seguir con la misma vida. Es verdad que es una cosa efímera, ahora hay mucho tirón, pero dentro de un año no sé si la gente se acordará de la misma manera.

En otros programas como 'GH' o 'Supervivientes' también se gana mucho, sin hacer demasiado, ¿está bien pagado y considerado el conocimiento en la televisión? Pasapalabra tiene unas audiencias muy buenas y demuestra que sí que interesa un programa de máxima audiencia de cultura. Bien pagado desde luego que está, pero hay que estudiar mucho, no es gratis. Hay gente a la que le interesa la cultura y es muy buena noticia que haya cadenas que se interesen por emitir estos programas culturales. Con un buen formato la gente sí demanda programas culturales. Es una buena noticia que Pasapalabra exista.

Durante este tiempo ha habido momentos con polémicas en redes… Es algo que pasa porque alguien se convierte en una figura pública y es muy normal que haya gente que esté o no esté de acuerdo con lo que le pasa. Somos libres de decir lo que opinamos y hay que respetar las opiniones. La grandísima parte de la gente en redes es normal, neutral y respetuosa, aunque te diga que no le gustas. Pero hay un porcentaje muy pequeño de gente que te idolatra mucho o te odia. La toxicidad en redes es una ilusión, porque es poca gente, pero ladra mucho y está potenciada por el algoritmo de las redes y el clickbait de los medios, que hacen parecer que la opinión general es la residual. Teniendo en cuenta eso uno puede estar tranquilo con los haters y las polémicas.

Todo el mundo le dirá lo bueno que es, ¿qué hace para que no se le dispare el ego? Intento ver esto con humildad, porque cualquier persona puede estudiar e ir al programa. Agradezco mucho las felicitaciones, pero tengo los pies en la tierra, soy una persona normal como otra cualquiera. No por salir en la tele eres mejor que nadie. Todos somos iguales.