La producción de almeja babosa en la ría de Ferrol cae más de un 80% en tres años

No obstante, los datos provisionales de la Consellería do Mar reflejan asimismo un incremento de la cotización media del kilo de bivalvo, que se situó muy cerca de los 20 euros, la más alta del último lustro.

Este incremento de los precios ha permitido sobrevivir a un sector que lleva más de un año y medio alertando de la precaria situación del principal banco marisquero de la ría, As Pías.

Y es que desde el año 2018, el descenso productivo es más acuciado. Ese ejercicio se recogieron entre enero y junio unas 56 toneladas por las poco más de 10 extraídas durante el primer semestre del presente ejercicio.

Los patrones mayores de las cofradías de Ferrol, Barallobre y Mugardos ofrecerán este viernes una rueda de prensa para informar de los avances de la mesa de trabajo constituida a comienzos de año para tratar de buscar soluciones a la caída de la producción de la ría.

Hace un año, la Consellería do Mar informó de la proliferación de un parásito -Perkinsus olseni- que estaría afectando al banco de As Pías, aunque desde los pósitos se considera que esta no puede ser la única causa del deterioro del banco.

De hecho, en unas analíticas realizadas por las propias cofradías meses después se descartó la presencia del parásito en otros puntos de la ría y en otras especies comerciales.

Los pósitos denuncian la "falta de compromiso" de las administraciones -Xunta y Gobierno central- en la mesa de trabajo de la ría, que el pasado 5 de mayo había decidido iniciar un estudio integral para determinar las causas de la crisis productiva de la ría y sus posibles soluciones.