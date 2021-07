Mámen Mendizábal vivió este jueves su última entrega en Más vale tarde, el programa que presentaba en La Sexta desde hacía ya nueve años. Por ello, en el plató y visiblemente emocionada, la presentadora no dudó en compartir un mensaje de agradecimiento dedicado a su público y sus compañeros.

"Este es el momento final y me gustaría que les quedara claro algo, ser capaz de transmitirles lo importante que ha sido para mí que ustedes sean mis espectadores", avanzó la periodista en los últimos minutos del programa.

"Saber que están ahí al otro lado, viéndonos. Ese es el motor de todo lo que hacemos aquí. Ese es el motor de nuestra vida profesional. Ustedes son lo importantes, no yo", añadió, asegurando que "contar lo que pasa" desde su silla es "un privilegio" y "una enorme responsabilidad".

Una despedida, un mensaje... Las últimas palabras de @mmendizabal1 al frente de este programa.



"¡Y no he llorado!", dice... ¡Pues nosotros sí! 😢



👏 ¡Hasta siempre, jefaza! ¡Mucha suerte! ▶

— Más Vale Tarde (@MVTARDE) June 30, 2021

En este sentido, Mendizábal pidió disculpas por los fallos cometidos al frente del programa. "Perdónenme si no he estado acertada en ocasiones o si me he dejado llevar por mis pasiones: a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos automáticamente, hacer preguntas para entender, luchar para que este país no sea una eterna batalla que huela a naftalina, a avanzar como sociedad".

Finalmente, la comunicadora lanzó una profunda reflexión. "Ustedes han sido mi motivación, pero trabajar con este equipo ha sido mi pasión. Gracias a todos, no se puede tener a mejores compañeros de viaje. El tiempo no mueve las cosas, tenemos que cambiarlas nosotros", dijo entre aplausos y rodeada de su equipo.

A partir de septiembre serán dos rostros habituales de Atresmedia, Cristina Pardo e Iñaki López, quienes se encargarán de presentar este espacio semanal en La Sexta.

Tras conocerse su marcha, Mendizabal declaró en La Sexta Noche que seguirá en La Sexta, "ligada a Atresmedia", aunque no dio detalles sobre su nuevo reto laboral. "Llevábamos tiempo pensándolo, se han dado ahora las circunstancias y estoy contenta porque es una revolución personal, un cambio de ciclo y eso supone aprendizaje, diversión y nervios; un reto", apuntó.