Mamen Mendizábal explica por qué deja 'Más Vale Tarde' y habla de sus nuevos proyectos

Después de casi una década al frente de Más Vale Tarde, la periodista Mamen Mendizábal anunció el pasado viernes su marcha del programa para embarcarse en nuevos proyectos. La presentadora ha sido entrevistada este sábado por Iñaki López en laSexta Noche, donde ha explicado los motivos por los que se va de este espacio y ha hablado de su futuro profesional.

Mendizábal ha asegurado que su decisión ha sido meditada: "Llevábamos tiempo pensándolo, se han dado ahora las circunstancias y estoy contenta porque es una revolución personal, un cambio de ciclo y eso supone aprendizaje, diversión y nervios; un reto", ha contado.

La periodista ha reconocido que su nueva etapa llega porque le han dado "la oportunidad". "La Sexta y Atresmedia ha confiado en sacar adelante otro proyecto, dejando este, y darme alas para las necesidades que tengo ahora", ha indicado.

En este sentido, ha explicado el porqué de su decisión: "Mi zona de confort tenía muy poco confort, yo me paso la vida en la tele. Tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia, no sé lo que es recoger a un niño en el colegio, o cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes en la tele caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que he elegido, pero que tiene un coste personal grande y un sacrificio grande. Te enganchas a la adrenalina del directo, pero tres horas diarias durante diez años, más lo que llevaba a cuestas, hacen que tenga una verdadera necesidad de cambiar de ritmo", ha dicho.

Respecto a sus nuevos proyectos, la periodista ha admitido que puede "adelantar muy poco porque todavía no he cerrado esta etapa y no he abierto la otra completamente; voy a seguir en laSexta, ligada a Atresmedia", ha aclarado.

Asimismo, Mendizábal ha avanzado que está "preparando proyectos para el prime time", que espera que salgan "a corto plazo".