Arturo Valls se pierde yendo a '¡Ahora caigo!' y El Monaguillo le sustituye al frente del concurso

Parece que el anuncio de cancelación de ¡Ahora caigo! no le ha sentado muy bien a Arturo Valls, ya que este miércoles tuvo que ser sustituido por El Monaguillo al frente del concurso de Antena 3.

El presentador salió a dar una vuelta con su bicicleta y se perdió: "Esta zona no me suena, el GPS me lo ha calculado mal: ¿Qué es esto? No estoy en Barcelona...", afirmó el valenciano mirando la pantalla de su móvil.

"¡Joder, no llego al plató! Me cago en la leche, ¿cómo presento yo?", exclamó Valls mientras pensaba posibles soluciones al problema. "Alguien enrollado, simpático, cachondo, con la cara mona... ¡El Monaguillo!", afirmó.

El valenciano llamó al cómico para que le sustituyera al frente de ¡Ahora caigo!: "¿Cómo lo tienes para presentar mi programa? Es que estoy muy perdido porque he cogido la bici para ir al plató y no sé dónde estoy".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Es un transatlántico, ese programa va solo, ya verás. Si tienes algún problema, le preguntas al secretario o a Palmira, que te lo arreglan todo. Voy para allá enseguida", le explicó a su sustituto.

El cómico entró en el plató y argumentó su presencia en el concurso: "Estaréis flipando y preguntándoos qué hago presentado ¡Ahora caigo! Arturo Valls me ha llamado para que viniera a presentar este programón".

"Ha dicho que es un transatlántico que va solo, espero que no acabe como el Titanic...", comentó el cómico, que saludó a Palmira y al secretario antes de dar entrada al concursante central, Jolís.

Al final, Valls apareció en el plató vestido de ciclista, interesándose por saber cómo le había ido a El Monaguillo en el programa: "Te hemos echado de menos", reconoció el concursante.

El Monaguillo, Arturo Valls y Jolís, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA