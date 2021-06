Almeida advierte a Sánchez en el Debate del Estado de la Ciudad: "Madrid no se toca"

José Luis Martínez-Almeida ha arrancado el discurso anual del Debate de ciudad con un mensaje “alto y claro” para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Madrid no se toca”.

“Y si se toca, responderemos con todos los instrumentos políticos y jurídicos que estén a nuestro alcance”, ha apuntado el primer edil popular quien seguirá reivindicado “que somos la orgullosa capital de España”.

El alcalde advierte al presidente del Gobierno que el indulto no puede suponer una condena para su ciudad. “Indultar a los golpistas no puede suponer la condena a Madrid. No lo vamos a permitir”.

Asimismo ha pedido “compresión y cariño” al Gobierno central en relación a la plantilla de bomberos municipales. El alcalde ha vuelto a pedir al presidente “que elimine la tasa de reposición de bomberos” para así “llegar a los 200 nuevos agentes antes de que finalice la legislatura”.

(Habrá ampliación).