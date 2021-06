La Comunidad Valenciana frena en seco la desescalada por miedo a la cepa delta y a los 'macrobrotes' de coronavirus

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha frenado en seco la desescalada por los macrobrotes de coronavirus que se han dado y con especial atención a la expansión de la cepa delta. Esto hará que las restricciones se alarguen más allá del 1 de julio, al menos durante dos semanas, tal como ha anunciado el presidente Ximo Puig, que ha llamado a la prudencia. Lo que sí se mantiene, evidentemente, es la no obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores siempre que se pueda mantener la distancia.

Ahora mismo, la incidencia acumulada en la Comunitat se sitúa en 75,47 casos por cada cien mil habitantes, en un riesgo medio, bastante cerca de la media nacional (100,06). En todo caso, no se esperan grandes cambios sobre las medidas que ya estaban en vigor, con el cierre de los bares y los restaurantes a la una de la madrugada, con diez personas como mucho por mesa y sin consumo en barra.

En lo que se refiere al ocio nocturno el cierre está programado a las dos de la madrugada y no se puede bailar. Además, el máximo de personas por mesa se sitúa en las seis personas, y no en la decena como en otros establecimientos. Puig quiere que la vuelta a la normalidad, viendo los rebrotes que se están dando, sea "progresiva y no disruptiva", según sus propias palabras.

Por otro lado, la Comunitat Valenciana comenzará la vacunación masiva de los jóvenes de entre 30 y 39 años el próximo lunes, 12 días antes de lo previsto inicialmente. Así lo expresó el propio Puig, tras la reunión interdepartamental, donde ha apuntado que en las zonas rurales ya se está vacunando a jóvenes de esta edad.

Puig ha señalado que los menores de 40 son la franja de mayor riesgo actualmente al no estar vacunados, pero ha indicado que julio será "el mes de la vacunación de los menores de 40 años".