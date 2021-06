Los expertos alertan del 'macrobrote' de covid-19 en España: "Me recuerda al partido entre el Atalanta y el Valencia"

La pandemia de la covid-19 es un camino nuevo que toda la humanidad está recorriendo por primera vez, aunque a diferentes velocidades. Si hace unas semanas que los contagios comenzaban a subir en países como Reino Unido e Israel -donde el 47% y casi el 60% de la población, respectivamente, ya cuenta con la pauta completa de vacunación-, ahora es España donde la variante delta comienza a ganar terreno, especialmente entre los más jóvenes, que es el grupo que todavía no está vacunado.

El 'macrobrote' detectado entre estudiantes de viaje de fin de curso en Mallorca, con más de un millar de contagios detectados hasta este domingo, podría acelerar el cambio de tendencia detectado ya durante los últimos tres días de registros publicados por el Ministerio de Sanidad la semana pasada, cuando la incidencia acumulada a 14 días en España comenzó a escalar hasta los 95 casos desde los 92 casos en los que se había estancado.

Si el verano pasado fueron los trabajadores temporeros los epicentros de los brotes a principios de verano, este año, la celebración masiva del final de curso entre estudiantes llegados de toda España a la isla de Mallorca es "un ejemplo de lo que va a pasar este verano, con una gran parte de la población susceptible a la variante delta (todos los que no tienen dos dosis, o sea un 65%), cada vez más presente", afirma el médico e investigador español de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, Salvador Macip, que también alerta de que la movilidad, el turismo y "viendo lo que ha pasado en el Reino Unido, la ola del verano parece inevitable".

Ahora bien, ¿será ola u 'olita'? En su opinión, "seguramente no tendrá el impacto de las anteriores en lo que se refiere a ingresos y muertes, porque gran parte de la población más susceptible ya tiene las dos dosis, pero habrá aumentos en estas cifras también".

Coincide con Macip el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) y médico en el Hospital de Valme de Sevilla, Juan Antonio Pineda, que considera que el 'macrobrote' entre estudiantes "no tendría por qué desembocar en una quinta ola siempre y cuando se detecten todos los casos y se realicen correctamente los aislamientos y rastreos". De ello dependerá que los ya más de mil contagios detectados hasta el momento no se traduzcan en un incremento en hospitalizaciones y muertes en caso de que el virus se transmita "a personas de mayor edad que todavía no estén vacunadas", como especialmente las personas de entre 60 y 69 años, pendientes aún del segundo pinchazo de AstraZeneca.

Con todo, Pineda no espera un gran número de fallecimientos "porque la mayoría de personas de gran riesgo de covid ya están vacunadas en España", al tiempo que señala que independientemente de este contagio masivo, "no podemos descartar que aparezca una quinta ola porque antes de este brote ya estaba subiendo la incidencia en España por los cambios en las medidas de las últimas semanas".

"Doble rasero"

Por su parte, el epidemiólogo e investigador ICREA del Instituto de Salud Global de Barcelona, Quique Bassat, apunta que este 'macrobrote' nos deja varias "lecciones". En primer lugar, expone, "es evidente que cuando juntas a jóvenes con escasas medidas de control se produce transmisión". Lamenta además que se vaya a tener que confinar a todas las personas que hayan estado en contacto con los contagiados -"estén devuelta en sus Comunidades o sigan en las islas"- y que "tenemos que ampliar las medidas de control también a aquellos jóvenes extranjeros que estén en las islas".

En este sentido, el experto critica que "parece que ha habido un doble rasero: se han aplicado medidas mucho más estrictas entre los jóvenes españoles que entre los extranjeros y ahora tenemos que ser igual de estrictos con todos los jóvenes que estén en las islas".

Este evento de 'superpropagación' del virus es un "ejemplo de lo que va a pasar este verano" en España

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), el doctor Rafael Ortí, que considera que "deberían caer cabezas" no solo de los organizadores de los eventos en los que se han producido los contagios masivos, sino también de las autoridades sanitarias que no han efectuado los controles pertinentes.

Ortí se muestra "bastante preocupado" por la transmisión producida en la 'macrofiesta' y asegura que este evento de 'superpropagación' del virus le "recuerda al partido de fútbol entre el Atalanta y el Valencia C.F.", disputado en Milán en febrero de 2020, cuando el norte de Italia era el epicentro de la pandemia y de donde regresaron a la Comunitat Valenciana los cerca de 2.300 aficionados valencianistas que habían viajado para asistir al encuentro.

Nuevas medidas

Ortí recuerda que las vacunas están demostrando su capacidad para "evitar ingresos y mortalidad, pero no la infección", por lo que pide extremar la precaución a las personas que todavía no están vacunadas y que, aunque sean jóvenes, son vulnerables a la covid-19.

"Desde la SEMPSPH ya dijimos que era pronto para quitarse la mascarilla", agrega Ortí. En cambio, Pineda, insiste en que "si nos quitamos las mascarillas correctamente no tienen por qué aumentar los contagios, a no ser que nos relajemos cuando sí hay que usarlas (si no hay distancia en exteriores o en interiores)", advierte.

"Tenemos un problema y habrá que tomar medidas mucho más drásticas"

Bassat, por su parte, augura que "habrá que tomar decisiones para atajar las consecuencias de este brote. Evidentemente tenemos un problema y habrá que tomar medidas mucho más drásticas". Una de las consecuencias indirectas de este 'macrobrote' es, en su opinión, que habrá que "volver a endurecer medidas que se habían flexibilizado las últimas semanas y no hacerlo supondría ponernos a todos en riesgo de una quinta ola o quizá 'olita' que perjudicaría a toda la nación", concluye el epidemiólogo.

Este lunes, el Govern ha aprobado una nueva normativa para los viajes organizados a Baleares, tras el macrobrote de los viajes de estudios, que obligará a todos los grupos superiores a 20 personas a contar con un PCR negativa hecha 48 horas antes de llegar o a tener la pauta completa de vacunación. Además, el Govern ha pedido al Gobierno central un refuerzo policial para prevención de conductas de riesgo en zonas turísticas y del control en los aeropuertos.

El Consell de Govern también ha decidido prorrogar el acuerdo de medidas sanitarias que estaba vigente hasta el 11 de julio, de manera que "no se relajan las restricciones" a la espera de la evolución de la situación sanitaria, ha dicho el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, que ha agradecido la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los turistas británicos que lleguen a Baleares tendrán que estar vacunados con la pauta completa contra el coronavirus o, en su defecto, deberán tener los resultados de una PCR negativa.