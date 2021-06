Oriol Mitjà el día del Orgullo LGTBI: "Me pegaron una paliza y me tiraron a la basura"

El conocido epidemiólogo catalán Oriol Mitjà sorprendió este lunes al leer el manifiesto del día del Orgullo LGTBI en Barcelona con el relato de una desagradable experiencia que tuvo cuando tenía 14 años. "Cinco agresores me tiraron al suelo, me pegaron una paliza y me tiraron a la basura", contó.

Pese a ello, Mitjà explicó que ahora es "un adulto fuerte que se rebela contra el status quo y que se opone a que ningún niño o adolescente vuelva a pasar por lo mismo".

"Contra las agresiones, el diálogo; contra la intolerancia, la convivencia; contra la discriminación, la diversidad; y contra el miedo, el orgullo", sentenció.