Enrique Ponce se retira de los ruedos, el diestro decide cortarse la coleta tras 30 años toreando. Muchos apuntan a que la exposición mediática a la que ha sido sometido el torero durante este último año le ha pasado factura. Su separación de Paloma Cuevas y el inicio de una nueva relación con una joven Ana Soria ha revolucionado la vida del maestro.

Este martes, su compañero de profesión, Fran Rivera, se ha pronunciado tras el anuncio de su amigo. El colaborador de Espejo público ha querido agradecer a su compañero los años que ha estado pisando el albero: "Yo no lo veo ningún drama, ni ningún misterio. Un hombre que se pone delante de un toro y se juega la vida, que lleva más de 2.000 corridas de toros, tiene todo el derecho del mundo a decir, 'hasta aquí hemos llegado'".

El tertuliano ha defendido que Ponce se ha ganado tras 30 años de carrera un descanso. La presentadora ha preguntado si tal vez la exposición mediática de este último año ha tenido algo que ver con su decisión y Rivera ha justificado que esta última temporada no ha sido muy buena por culpa del covid y que aún las plazas de toros no están llenas al cien por cien.

"Olvídate de la pandemia. Hasta punto haber sido portada de tantas revistas, él se dio de baja de las redes sociales, también, es como que ha llegado a su límite, de la sobrexposición, del famoseo...", ha comentado Susanna Griso. Rivera ha respondido que eso es buscar el morbo para la noticia, pero que los verdaderos motivos son otros.

Además, el colaborador ha apuntado que si fuese por la presión de la prensa se hubiera retirado la temporada pasada: "Este año ya no tiene sentido, este año ya no tiene la persecución que tenía el año pasado, ni el acoso, ni la presión...". El torero ha detallado que Pone ya tiene 49 años y que la edad influye mucho en esta profesión. "Estoy convencido al cien por cien, conociendo a Enrique, que no tiene nada que ver con su relación con Ana", ha sentenciado Rivera.