Descubren que tenían un Rembrandt en casa después de que el cuadro cayera al suelo

Una pintura perdida del artista neerlandés Rembrandt (1606-1669) perdida desde hace 400 años ha sido hallada después de que se cayera de una pared en una casa de Roma.

Tal y como recoge el Mirror, se cree que el pintor holandés terminó la obra alrededor del año 1633, pero permaneció oculta durante siglos. El óleo sobre papel aplicado al lienzo representa La adoración de los Magos, es decir, el momento de la visita de los tres Reyes Magos al Niño Jesús en su cuna.

El cuadro se encontraba en una colección privada de una familia de la aristocracia cuyos nombres no se han revelado cuando se cayó del lugar en el que estaba colgado.

La familia no tenía idea de que estaban en posesión de un tesoro escondido, dijo el presidente de la Fundación de la Herencia Italiana, Guido Talarico: "Los propietarios no tenían idea de quién era el autor de la pintura. En el siglo XIX, estas obras se consideraban adornos domésticos y se perdió el sentido de su valor. La pintura cayó al suelo, dañando el marco, y la persona encargada de restaurarla tenía buen ojo. Fue un golpe de suerte".

Antonella di Francesco es el nombre de la restauradora con que vio la pintura como un Rembrandt potencial bajo su barniz oscuro. Dijo: "Durante mi trabajo, puede suceder una de las cosas más bellas de la vida: la repentina conciencia de estar frente a una obra de un gran artista que se revela a ti, que emerge de su opacidad y te elige para redimirla de la oscuridad. Es una emoción que no tiene igual. No lucho contra él, sino que me dejo llevar por el hechizo".

La familia propietaria de la pintura la está restaurando actualmente, pero eventualmente estará disponible para museos y galerías, según Talarico, que añadió que no han expresado interés en vender el cuadro.