El divertido momento de Dani Martín al recibir la vacuna contra el coronavirus

Dani Martín ha recibido este jueves la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y ha querido compartir un vídeo de ese momento en sus redes sociales.

El cantante, que se encuentra en el grupo de edad que está siendo llamado para ser vacunado, ha protagonizado una divertida situación en el centro sanitario.

"¿Ya me la has puesto? ¡Una polla!", le respondió a la enfermera incrédulo al no haberse dado ni cuenta de la inoculación.

Las sanitarias, presentes durante su vacunación, le aseguraron que era totalmente cierto que ya había recibido su dosis.

El artista aprovecha la ocasión para motivar al resto de la población a que también se vacunaran contra la Covid-19. "Vacunaos todos", aconsejó.

Las enfermeras le recordaron que la vacuna podría producirle fiebre o malestar, para lo que estaba recomendado la ingesta de Paracetamol.