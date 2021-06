Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 821 nous casos en dos dies, el 43,6% de joves d'entre 15 i 29 anys

En l'autonomia, un total de 2.447.861 persones compten ja amb una dosi de la vacuna contra el coronavirus mentre que amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) hi ha 1.605.735 persones. Per províncies, hi ha 192.928 persones vacunades a Castelló, 588.907 a Alacant i 823.900 a València.

Els 821 nous casos situen la xifra total de positius en 399.624 persones: 33 a Castelló (41.379 en total); 120 a Alacant (149.269 en total) i 668 a València (208.975 en total) mentre que el total de casos no assignats es manté en un. El 15 per cent dels nous positius són entre joves de 15 i 19 anys i el 28,6% entre 20 i 29.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha fet una nova crida a la prudència "i a mantindre l'esforç i sacrifici enormes que hem fet per a complir amb les restriccions sanitàries i contribuir a la contenció de la pandèmia".

"El virus encara està entre nosaltres i, si relaxem les mesures (distància social, mascareta, higiene de mans, ventilació, ús de mascareta), hi ha conseqüències en la salut de tota la ciutadania", ha advertit Barceló.

Des de l'última actualització s'han registrat 367 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 400.878 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia: 42.013 a Castelló, 149.519 a Alacant i 209.289 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

HOSPITALITZATS

Els hospitals valencians tenen, actualment, 115 persones ingressades: nou en la província de Castelló, amb un pacient en UCI; 18 en la província d'Alacant, quatre d'ells en l'UCI; i 88 en la província de València, 12 d'ells en UCI.

Amb aquesta xifra d'ingressos, la Comunitat Valenciana torna a superar el centenar d'hospitalitzats enfront dels 96 del dimecres, per primera vegada per davall de cent des del mes de juliol. La major pujada de pacients en hospitals s'ha registrat a València, on s'ha passat de 70 a 88, encara que ha baixat en tres persones en els centres de Castelló.

Al no haver-hi noves defuncions notificades, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.450: 807 en la província de Castelló, 2.844 en la d'Alacant i 3.799 en la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.763 casos actius, la qual cosa suposa un 0,67% del total de positius.