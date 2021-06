Calabazas en 'First Dates' a un admirador de Abascal: "Si te encuentro a ti, ya me cocinarás tú"

Gabriel, valenciano de 33 años, entró al concurso de citas de Cuatro mostrándose risueño y contento y describiéndose como una persona a la que le gusta "disfrutar la vida al máximo".

Entre estos placeres confesaba que le gustan mucho las mujeres, "no tengo filtro y le tiro a todas" y que ofrecía a la afortunada "seguridad, alegría, diversión".

Antes de comenzar la cena, Carlos Sobera le preguntó por sus ídolos y el joven mostró su admiración por Julio Iglesias y por “Santiago Abascal, de Vox, un tío de p*** madre, con dos coj****, que defiende el país. Lo que no se atreve a decir nadie, lo dice él”.

Reconocía su "locura" y buscaba lo mismo en cita, pero Cristina no se esperaba sus posiciones sobre las tareas de la casa. Gabriel quería a alguien pudiera realizarlas por él. "Si te encuentro a ti, pues ya me cocinas tú" le aseguró sin vergüenza a su compañera de cita.

Cristina rechazó la oferta rápidamente y le dejó claro que aunque le guste cocinar no quiere decir que tenga que hacerlo para él. "No, planchar no plancho y cocinarte tampoco lo haría", añadió.

Además, tampoco sentía simpatía por el político de ultraderecha: "Ese hombre me da miedo".

Aún así, Gabriel siguió intentando que surgiera el amor entre los dos valencianos y trató de besar a Cristina tras hacerla un baile, pero esta lo rechazó. Sobra decir que no habrá segunda cita.