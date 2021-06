¿Han vuelto Jennifer Aniston y Brad Pitt? La actriz de 'Friends' lo cuenta todo en una entrevista

La actriz Jennifer Aniston ha compartido que no hay nada más que amistad en la buena relación que mantiene con su exmarido, Brad Pitt. Así lo ha dicho en su entrevista con Howard Stern.

A pesar de la química que hubo en aquella lectura de guion que hicieron en el confinamiento y su encuentro en la entrega de Premios del Sindicato de Actores, la actriz ha aclarado que Brad y ella solo son amigos y comparten conversaciones.

"No hubo nada raro, excepto aquellos que lo estaban viendo con ganas de que lo hubiera". También ha confesado que no llegó a tener nada con David Schwimmer, con el que coincidió en el encuentro de Friends.

La actriz ha destacado que no habría funcionado por aquel entonces porque ambos tenían pareja y ha añadido: "Diría con orgullo que me tiré David Schwimmer si hubiera sido así, pero no".