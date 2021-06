La reunión continúa: James Corden canta ‘I’ll be there for you’ con el reparto de ‘Friends’

Vale, fue algo raro descubrir que James Corden iba a ser el anfitrión de Friends: The Reunion, pero puede que esa percepción se diera casi con exclusividad en nuestro país. Dentro de EE.UU., The Late Late Show with James Corden lleva siendo uno de los programas más populares desde su estreno en 2015, habiendo catapultado a la fama al susodicho Corden paralelamente a algunas de sus ocurrencias, como el conocidísimo Carpool Karaoke. Este sketch consiste en que Corden aparezca conduciendo junto a un invitado famoso y ambos interpreten una canción utilizando instrumentos alternativos (o no).

Para quienes pensaron que a Friends: The Reunion le faltó un Carpool Karaoke con el reparto de Friends (supongamos que alguien lo pensó, ¿vale?), en el más reciente episodio de The Late Late Show with James Corden ha sido mostrado un vídeo de algo más de diez minutos que podría servir de apéndice para el reencuentro que auspició HBO Max. Dicho vídeo, que ya puedes ver en YouTube, comienza con Corden dirigiéndose al Stage 24, en los estudios de Warner Bros., antes supuestamente de que dé inicio la reunión.

Por el camino van subiendo polizones a su vehículo: primero Courteney Cox y Lisa Kudrow, luego Matt LeBlanc y Jennifer Aniston, y por último David Schwimmer y Matthew Perry. Una vez Corden se percata de que tiene a bordo a la totalidad del reparto de Friends, todos se arrancan a interpretar el icónico I’ll be there for you de The Rembrandts, con palmadas y todo. El espectáculo no termina ahí, pues a continuación podemos ver a Corden paseándose por los sets de Friends para recrear momentos famosos de la serie, como cuando se sube a un sofá ultracómodo similar al que Chandler y Joey disfrutaron en cierto episodio.

El vídeo concluye en Central Perk, con Corden charlando durante otro rato con el reparto de la sitcom. Supone una nueva oportunidad de ver juntas a las estrellas de la serie, así que sin duda es un regalo que los fans sabrán valorar.

