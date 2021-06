Jennifer Aniston desvela que acudió a terapia para lidiar con los 'cuñados' de su familia

Si es que ni ser una de las actrices más famosas del planeta te libra de los cuñaos. Están en todas partes. Incluso en la propia familia de Jennifer Aniston, que si ya de por sí ha de lidiar con las revistas que le han preguntado los últimos 30 años si va a tener hijos, si se va a casar o cualquier cosa menos su trabajo, cuando ha llegado a casa tampoco se ha librado de las preguntitas de marras que le han dicho desde los suyos.

Porque como siempre ha tenido encima el foco mediático, se han sucedido mil y un rumores que le afectaban directamente sobre posibles parejas o posibles embarazos. Y eso lo veían en su círculo cercano. Hasta el punto de que le acosaban de tal forma que tuvo que ir a terapia.

Aniston lo ha desvelado en una entrevista en el último número de la revista People, en la que cuenta que la ayuda profesional le fue de gran ayuda para sobrevivir ante tales campañas de acoso y derribo. "Es que en ocasiones no puedes evitar que algunos miembros de tu propia familia o la gente que te quiere te acabe preguntando: '¿Y qué es esto? ¿De verdad vas a tener un bebé? ¿Y te vas a casar?'", explica.

"¡Dios mío! ¿Cuántos años van a continuar preguntándome lo mismo?", lanza al aire la eterna Rachel Green de Friends, que en febrero cumplió 52 años. Ella, que desde que se separase de Justin Theroux, y a pesar de las habladurías (que más bien era nostalgia de los fans) de que había vuelto con Brad Pitt, no ha estado vinculada a nadie sentimentalmente, tiene claro que el amor no está ahora mismo entre sus prioridades.

De hecho, ni se plantea volver a casarse ni, tajantemente, las apps para ligar como Tinder o Bumble. "Absolutamente no. Yo continúo con mis formas tradicionales de quedar. Que alguien te invite a salir, así es como a mí me gusta. Y el matrimonio no está para nada en mi radar. Si acaso estoy más centrada en encontrar una pareja que sea fantástica y simplemente tener una vida agradable y divertirnos el uno con el otro", añade.

Aniston, además, no pierde la ocasión para señalar cuánto le ha ayudado la terapia psicológica para combatir mentalmente el escrutinio diario y completo que se hace sobre su vida privada. "He sacado mucho provecho de la terapia. Por ejemplo, que el hecho de ser un personaje pública conlleva bastantes cosas que son increíbles, pero, a su vez, también hay multitud de asuntos difíciles, porque somos humanos y tendemos a seguir nuestros caminos sin pararnos nunca a ver cómo se sienten los demás", finaliza.