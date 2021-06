Finalitzen les obres de la biblioteca Carles Ros, que obrirà les seues portes dilluns que ve

També ha culminat la col·locació del mobiliari i els llibres, per la qual cosa el centre "ja està llest" per a oferir els seus servicis culturals al veïnat, ha puntualitzat l'edil, que ha expressat la seua alegria per "recuperar aquest edifici històric per a ús cultural". A més, ha explicat que s'ha instal·lat una placa que recorda que aquest edifici va ser la seu del Centre Excursionista.

La biblioteca, situada en planta baixa, comporta un valor per a "dinamitzar l'entorn". Compta amb més de 7.400 llibres, procedents de la seua anterior seu i de la nova adquisició d'exemplars efectuada recentment per a totes les biblioteques municipals per import de 144.000 euros, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Ibáñez ha remarcat que existeix una segona fase que es pretén licitar durant la segona meitat de l'any i que adequarà la resta de les plantes de l'edifici per a convertir-lo en el Centre Valencià d'Estudis i Conservació del Patrimoni del Còmic, amb la intenció que estiga llest de cara al pròxim any.

Així doncs, la planta baixa i l'entresòl del palauet estan destinades a biblioteca municipal, mentre que les plantes superiors de l'edifici es convertiran en el Centre del Còmic.

En aquest nou espai cultural, el primer centre públic a Espanya d'aquestes característiques, es desenvoluparan tasques d'arxiu i conservació del patrimoni cultural i creatiu del còmic, investigació, formació i divulgació. La regidoria d'Acció Cultural i el Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València col·laboraran en la gestió i coordinació de les activitats d'aquest nou espai cultural.

La biblioteca Carles Ros ha sigut traslladada des de la casa Vestuari, situada en la plaça de la Verge, al nou emplaçament de la plaça Tavernes de la Valldigna, en ple barri del Carmen, per a deixar el primer edifici disponible perquè es convertisca en centre d'interpretació del Tribunal de les Aigües.

Gràcies a açò, a l'edifici es podran desenvolupar totes les activitats de difusió i promoció del Tribunal, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. D'aquesta forma, es disposarà d'un lloc "adequat" on explicar la importància de la institució mil·lenària, al costat de la porta dels Apòstols de la Catedral, on se celebra la sessió setmanal del Tribunal.