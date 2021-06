El PSOE reafirma su compromiso con el colectivo LGTBI en "la legislatura de la igualdad con mayúsculas"

Díaz ha puesto el ejemplo de un país europeo como Hungría, "que está lanzando leyes claramente homófobas que llegan a comparar homosexualidad con pedófila".

"A cada a cada paso que damos nos encontramos nuevas resistencias, resistencias conservadoras, carcas, propias de otro tiempo pero que sin embargo siguen dañando y poniendo en cuestión la tendencia sexual, los gustos o preferencias de las personas", asegura. "Ponen en cuestión que las personas puedan ser, manifestar y sentir lo que verdaderamente son", añade.

Unas resistencias al cambio "que también se ven que en España, con algunos casos incluso suponen una total regresión condicionada por VOX hacia el Partido Popular", ha asegurado el portavoz socialista. Sin embargo, el colectivo LGTBI sabe que "en los socialistas siempre van a encontrar un aliado para seguir conquistando derechos y libertades, con orgullo y resistencia", añade. "Una resistencia al cambio por la vía de la regresión que quieren PP y VOX y orgullo socialista de caminarhacia la conquista de más y mejores avances sociales", asegura.

De hecho, "en contraposición a donde gobierna la derecha que ha entrado en fase de revisionismo contra las leyes que amparan al colectivo, los socialistas podemos afirmar que para el día del orgullo del año que viene La Rioja contará con avances significativos en materia LGTBI".

En este sentido, ha explicado que "cumpliremos así con el compromiso socialista", lo que "no es casualidad, sino que se debe a que va a ser la esta va a ser la legislatura de la igualdad, de la igualdad con mayúsculas y con garantías para hacer frente al vacío normativo que nos dejaron los gobiernos del Partido Popular", en referencia a la Ley de igualdad entre mujeres y hombres, la Ley contra la violencia de género y la Ley Trans.

"Lo haremos además como siempre lo hemos hecho los socialistas, con avances legislativos fruto del diálogo, la negociación, de poner en el centro de nuestras políticas a los protagonistas y siempre con todo elrigor y la máxima seguridad jurídica", asegura.

"Cuando el martes próximo se apruebe en el Consejo de Ministros la ley trans, se habilitará un paragüas normativo y competencial para que desde las Comunidades Autónomas podamos tener una ley propia con todas las garantías, para que nadie en nuestra tierra esté obligado a sentirse quien no es en realidad, para que se acabe la discriminación en nuestra sociedad gracias a acciones concretas y decididas como protocolos en el ámbito educativo o sanitario de La Rioja".

Sucederá lo que los socialistas hemos reivindicado siempre, "avances en igualdad y conquistas sociales con todas las garantías ha concluido".

Por su parte, el secretario de Organización de JSR, Roberto García, ha animado a la participación en los actos con motivo del Orgullo LGTBI, en un momento en el que "es muy importante que la ciudadanía reivindique los avances, sobre todos cuando movemos que las agresiones homófobas y transfobas están creciendo". Además, ha aplaudido "las ampliaciones de derechos hacia los colectivos trans y LGTBI que tan necesarias son en la actualidad".

DÍA DEL ORGULLO LGTB

Un año más, el PSOE de La Rioja se sumará al Día del Orgullo LGTBI para celebrar lo conseguido y, sobre todo, para reivindicar lo mucho que queda por avanzar.

Para el PSOE "es un día de reivindicación y celebración compartida de la lucha del movimiento LGTBI y de demostración del apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad española".

Desde el Partido Socialista consideramos que la celebración del Orgullo 2021 "debe servir para hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales a evitar que desde las instituciones se promuevan discursos y acciones discriminatorias. Una oportunidad para poner freno a la adopción de medidas regresivas en contra de la diversidad y los derechos de las personas LGTBI, que no son el reflejo del sentir dela mayoría social".

"Los y las socialistas hemos sido agente político activo del avance en derechos civiles y, no solo hemos hecho nuestras las reivindicaciones del colectivo LGTBI, sino que hemos entendido que sin sus derechos plenamente reconocidos nuestra democracia no sería plena. Cada vez que ha gobernado el PSOE se han producido los grandes avances en materia de derechos y diversidad. Pero estos avances no han de ocultar que es mucho aún lo que necesitamos avanzar y que son reiteradas las situaciones de discriminación de las personas LGTBI", ha añadido los socialistas.

Pero además, los y las socialistas consideramos que en este Orgullo 2021 es importante reimpulsar el esfuerzo de la lucha contra la desigualdad en la UE, "reivindicando la responsabilidad compartida y exigiendo la postura activa de sus estados miembros, así como en las instituciones europeas".

Es, por tanto, "una necesidad urgente avanzar en el proceso de la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y la no Discriminación, actualmente en tramitación parlamentaria, así como el impulso mediante el acuerdo de una Ley LGTBI y Trans".

España es, y debe ser una vez más, referencia y primera línea de los avances en derechos para las personas LGTBI. En este camino, el Partido Socialista cuenta y ha contado con muchos compañeros y compañeras que han estado en la vanguardia de esta lucha. No son sólo un ejemplo para toda la sociedad española por su aportación al reconocimiento de la igualdad de las personas LGTBI, sino también auténticos líderes cívicos en favor de la plena democracia en España.

En este 2021 disfrutaremos de una celebración del Orgullo con las restricciones propias de la seguridad sanitaria por la pandemia del COVID-19, que "responsablemente las organizaciones están adoptando en su convocatoria, pero que no deben restarnos ni un ápice de impulso reivindicativo y visibilidad en el acompañamiento y compromiso con sus reivindicaciones".