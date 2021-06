El PPCV demana el cessament de Barceló pel "ridícul" fet amb l'empresa per a l'hospital de Torrevieja

El portaveu de Sanitat del PPCV, José Juan Zaplana, va instar aquest dijous al president de la Generalitat, Ximo Puig, a "cessar hui mateix a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després del monumental ridícul que ha fet defensant una empresa pública que ara enterra. És inaudit i insostenible, ha jugat amb la salut de milers de persones i amb centenars de llocs de treball".

Zaplana creu que "amb la desaparició de la seua empresa pública ha de desaparéixer la consellera que l'ha defensada, perquè la consellera, igual que el seu model, donen error", ha assenyalat en un comunicat.

Així ho va manifestar després de conéixer la reunió que va mantindre aquest dijous la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, amb els representants del comité d'empresa del departament de salut de Torrevieja per a informar-los que la gestió d'aquest departament passarà directament a les mans de la Conselleria.

Segons Zaplana, la sanitat valenciana i la salut de les persones "no pot estar a costa d'una butaca i d'un cotxe oficial" i si Puig no ho remeia, "serà el màxim responsable d'un nyap més en el sistema sanitari valencià".

En la seua opinió, Puig ha volgut convertir l'Hospital de Torrevieja en "un laboratori de proves que se li ha girat en contra: ha jugat amb el treball dels professionals, ha jugat amb la qualitat sanitària de milers de persones, ha experimentat amb el futur sanitari de milers de famílies, ha fet tremolar la sanitat a la comarca i després de tot el patiment, diu alt i clar que el seu model era erroni".

"Homenatge a Mónica Oltra"

Sobre aquest tema, va assenyalar que al final "el PSPV s'ha llevat la careta, ha reconegut l'aberració que suposava l'empresa pública i s'ha agenollat davant Compromís, plegant-se als designis de Mónica Oltra".

"Al capdavant de la Sanitat valenciana no pot estar una persona sense credibilitat ni capacitat de gestió ni convenciment" sobretot, ha assenyalat, "quan hem comprovat que la conselleria ja no la dirigeix ella, és el nou departament de la senyora Oltra".

José Juan Zaplana va titllar de "teatre de l'absurd" que durant setmanes els alts càrrecs de Sanitat hagen defensat "contra vent i marea" la creació d'una empresa pública com l'única solució per al futur de l'Hospital de Torrevieja". Setmanes en les quals Sanitat ha "injuriat la fórmula Alzira com una aposta inacabada, incapaç de cobrir la necessitats dels professionals i dels usuaris, un fracàs sanitari a corregir". No obstant això, dies després, enterren l'empresa pública i tornen a agafar el testimoni de la gestió d'Alzira, va afegir.

Per a Zaplana, "la gestió sanitària de la Comunitat, és una casa de bojos" i estem davant un "model de fakes, de mentides i desastres", ha conclòs.