La especie humana más cercana al Homo Sapiens no fueron los neandertales... fue el 'Hombre Dragón'

"¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde está el eslabón perdido?". Cuando los gallegos Siniestro Total se plantearon estos trascendentales interrogantes en plena movida, no hicieron más que recoger algunas de las cuestiones que han atormentado durante siglos a la civilización y a las que ha intentado dar respuesta a través del desarrollo de la Paleontología. El estudio de los fósiles ha permitido profundizar en la taxonomía del género humano y entender cómo evolucionó y cuáles son sus ancestros. Ahora, un grupo de científicos ha descubierto la existencia de una nueva especie próxima al Homo sapiens extinta hace miles de años: el Hombre dragón u Homo longi.

Tras analizar el conocido como cráneo de Harbin, un fósil que constituye la calavera humana más grande descubierta hasta la fecha y también una de las más completas, investigadores de China y de Reino Unido plantean la existencia de un nuevo linaje del género Homo, en el que se encontraría el Hombre dragón. En un estudio dirigido por Qiang Ji y Xijung Ni y publicado este viernes en la revista Cell, los autores proponen que se trata del pariente más cercano del Homo sapiens -una posición que hasta el momento ocupaban los Neandertales- y que puede reformular la comprensión de la evolución humana.

"Nuestros análisis sugieren que el cráneo de Harbin y otros fósiles de origen chino forman un tercer linaje al nivel de los Homo sapiens y los Neandertales: el Hombre dragón u Homo longi. Además, este estaría más cerca de los primeros que los segundos, lo que significa que tienen un ancestro común más reciente", detalla a 20minutos Chris Stringer, autor del trabajo y paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres.

Árbol de las especies del género 'Homo'. CEDIDA / The Innovation

Los investigadores han llegado a estas conclusiones tras analizar la morfología externa de la calavera, a través de más de 600 rasgos, y después de utilizar un potente algoritmo para construir un árbol que lo relacione con otros fósiles, relata.

Los científicos creen que el cráneo analizado, hallado en 1930 en la ciudad de Harbin (en la provincia china de Heilongjiang), perteneció a un varón fallecido a los 50 años que vivía en un terreno boscoso e inundable como parte de una pequeña comunidad. Igual que los Homo sapiens, estos sujetos eran robustos y fuertes, cazaban mamíferos y aves y recogían frutas y vegetales, explica Xijun Ni, uno de los autores y profesor de Primatología y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias y de la Universidad Hebei GEO.

Representación del 'Homo longi' u 'Hombre dragón'. CEDIDA / The Innovation

Características del 'Homo longi'

El cráneo de Harbin se caracteriza por sus enormes medidas, especialmente a lo largo, por lo que podía albergar un cerebro de dimensiones comparables a los de los humanos actuales. Sin embargo, cuenta con unas cuencas oculares mayores y casi cuadradas, gruesas crestas en las cejas, una boca ancha y dientes de gran tamaño. Presenta, así, una combinación de características primitivas y más modernas que lo distinguen de las demás especies de Homo conocidas hasta la fecha.

Recreación del aspecto del 'Hombre dragón' o 'Homo longi'. CEDIDA / The Innovation

Además, los investigadores creen que el gran tamaño del cráneo y el lugar donde fue hallado el fósil apuntan a que el Hombre dragón tuvo que evolucionar para adaptarse a ambientes inhóspitos, con temperaturas de incluso 16 grados bajo cero, lo que le permitió viajar por distintos lugares de Asia.

Asimismo, esta calavera presenta similitudes con otros fósiles encontrados en zonas de Asia cercanas a Harbin, especialmente con la mandíbula de Xiahe, que Ni atribuye también al Homo longi. Comparte, además, características con otras piezas localizadas en áreas vecinas, como los cráneos de Dali, Hualongdong y Jinnishuan, aunque también diferencias suficientes como para cuestionar su pertenencia a una misma especie y generar discrepancias entre los expertos.

Cuándo y dónde vivieron

A través de una serie de análisis geoquímicos del cráneo de Harbin y los sustratos del área donde fue localizado, los autores han logrado atribuir al fósil una antigüedad de al menos 146.000 años, lo que ubica a este Homo longi en la fase tardía del Pleistoceno medio, una era caracterizada por la migración de las distintas especies humanas. Lo que todavía no está claro es hasta cuándo existió este Hombre dragón, y datarlo requerirá estudios posteriores, apunta Stringer.

La existencia del Homo longi en este periodo en un territorio ocupado en la actualidad por China supone que pudo convivir con otras especies y poblaciones Homo. "Había muchos coexistiendo en Asia, África y Europa durante esa época. Así, si el Homo sapiens llegó al este de Asia tan pronto, es posible que interactuasen y, como no sabemos cuándo desapareció, pudieron tener también encuentros posteriores", agrega.

Nuevo modelo de dispersión

El estudio, que ha redundado en la reconstrucción de un árbol de la vida humana, también ha aportado otros hallazgos paleoantropológicos relevantes, como la posibilidad de que el ancestro común entre Homo sapiens y Neandertales se remonte mucho más atrás en el tiempo de lo que se sospechaba. Así, podría haber existido hace más de un millón de años, lo que supone 400.000 antes de lo que creían los científicos, señala Ni.

Además, para explicar las conexiones filogenéticas entre los habitantes de los distintos puntos del planeta hace cientos de miles de años, los autores llevaron a cabo un análisis de los modelos biogeográficos más plausibles. Observaron que el 40% de todas los desplazamientos de especies de Homo proceden de África, mientras que este continente también recibe el 22% de los movimientos desde Asia y Europa. Ante estos datos, llegaron a la conclusión de que la explicación más probable era una "dispersión de lanzadera" multidireccional, ahonda el Universidad Hebei GEO.

Modelo de dispersión de las especies 'Homo'. CEDIDA / The Innovation

Un descubrimiento "revolucionario"

Los investigadores consideran que estos hallazgos realizados a partir del cráneo de Harbin tienen el potencias de reescribir los elementos fundamentales de la evolución humana. "Este fósil proporciona más evidencias para entender la diversidad y la evolución de las relaciones de las especies del género Homo y sus poblaciones", considera Ni, que afirma que se trata de un descubrimiento "revolucionario" con unos resultados "muy interesantes".

En una línea similar se ha expresado Stringer: "Hacía tiempo que sospechaba que había una especie humana distinta en Asia oriental, y me encantó que me invitaran a estudiar este fósil maravillosamente conservado que validaba la idea. Me sorprendió la filogenia resultante que lo vincula a Homo sapiens y no al Homo neanderthalensis, pero nuestras conclusiones se basan en el análisis de grandes cantidades de datos".

"Establece un tercer linaje humano en Asia Oriental con su propia historia evolutiva y muestra lo importante que fue la región para la evolución humana. Personalmente, creo que el fósil de Harbin es uno de los hallazgos más importantes hasta ahora para los últimos 500.000 años de evolución humana", recalca.