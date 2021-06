¿Cómo puede la segunda opción de compra convertirse en la primera?

Con el objetivo de comprender el proceso de la toma de decisiones que realizan los clientes durante el recorrido de compra, Google se ha apoyado en los expertos en ciencias del comportamiento para llevar a cabo una investigación que permitiera comprender ese complejo viaje que realizan los consumidores españoles. Para obtener resultados y conclusiones que pudieran aplicarse al mundo real, se analizaron 10.000 compradores españoles, en 100.000 compras simuladas en 10 categorías de producto distintas.

A pesar de todos los posibles sesgos, el estudio logró demostrar que la segunda opción de marca que el comprador tiene en su mente, puede arrebatarle una media del 68% de su preferencia a la primera opción si se aplican todos los sesgos conductuales. ¿Qué significa esto? En este artículo del site Think with Google tienes toda la información, no solo para comprenderlo, sino para ponerlo en práctica y que el departamento de marketing de tu empresa pueda empezar a rascar la diferencia de ventas que tienes con tu principal competidor.

Este tipo de estudios nos ayudan a darnos cuenta cómo las ciencias del comportamiento cada vez tienen más importancia para los departamentos de marketing, ya que les permite adelantarse a las necesidades de los usuarios.