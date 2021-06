Los cuatro concejales del PSOE en El Burgo de Osma (Soria) renuncian a sus cargos

Esta decisión lleva implícita la renuncia a las percepciones económicas contempladas en los puestos de dedicación parcial para el primer teniente de alcalde y una concejalía aprobados en acuerdos plenarios. Además, han renunciado a todos los cargos que ostentaban en los distintos Órganos Colegiados con representación municipal.

La renuncia viene motivada por el "incumplimiento del pacto para la gobernabilidad del ayuntamiento de El Burgo de Osma" que se suscribió en junio de 2019 "al no producirse la dimisión del alcalde y la alternancia de gobierno una vez pasado el ecuador de la legislatura".

En junio de 2019, los cuatro concejales del PSOE y los dos actualmente no adscritos (entonces del PP) pactaron un acuerdo de alternancia en el gobierno de El Burgo de Osma por el que el actual alcalde, Miguel Cobo (no adscrito) gobernaría los dos primeros años, dando paso en mitad de la legislatura a Miguel Navas (PSOE).

Según ha reiterado el PSOE en las últimas semanas, Miguel Cobo no renuncia como alcalde, algo que ya debería haberse producido, "incumpliendo así con el pacto".

El PSOE de El Burgo de Osma ha querido desligarse "de la situación que pudiera generarse a partir de este momento porque será únicamente la consecuencia directa del incumplimiento del acuerdo pactado".

INESTABILIDAD

"A los concejales socialistas no nos ha quedado otra alternativa que tomar esta decisión, dejando meridianamente claro que nosotros no hemos sido quien ha generado la inestabilidad en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, sino que la han provocado directamente los dos concejales no adscritos que son los que han incumplido su palabra y por ello, los responsables de las consecuencias que en el gobierno municipal puedan producirse a partir de ahora", han señalado desde el grupo socialista.

Asimismo, han reiterado que, en estos dos años de legislatura, desde el Grupo Municipal Socialista, se ha trabajado con "lealtad" a los vecinos de El Burgo de Osma, y se ha actuado en todo momento con la "comprometida responsabilidad" en las decisiones tomadas con los dos concejales no adscritos, dando "escrupuloso" cumplimiento al pacto y "a la palabra dada".

DIMISIÓN QUE NO SE PRODUCÍA

Desde el PSOE de El Burgo de Osma han incidido en que se han visto obligados a la renuncia después de tener paciencia, esperando una dimisión que se anunciaba constantemente y que nunca se producía y han recalcado que son los dos concejales no adscritos quienes tienen que dar explicaciones a todos los vecinos.

"En este momento, son los concejales no adscritos, Miguel Cobo y Luis Cuesta, los únicos que pueden revertir la actual situación, los que tienen la pelota en su tejado", han recalcado desde el PSOE.

Desde el Grupo Municipal Socialista han subrayado que van a esperar las decisiones que pudieran adoptar a este respecto los dos concejales no adscritos para reconducir la actual situación en beneficio de los vecinos de El Burgo de Osma.