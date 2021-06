Qué se puede y qué no se puede hacer por San Juan en Galicia: estas son todas las restricciones

La tradición de celebrar la noche de San Juan en Galicia va a estar marcada un año más por las restricciones y las medidas que tratan de evitar las aglomeraciones y los contagios en la región durante este 23 de junio.

De este modo, los ayuntamientos gallegos reforzarán la vigilancia para que se cumplan en la noche de San Juan las normas aplicables a toda la comunidad autónoma, sobre todo, la de no celebrar hogueras en espacios públicos, aunque variará esta medida en cada zona gallega.

Restricciones y vigilancia durante las celebraciones de San Juan

En primer lugar, en A Coruña, el ayuntamiento indica que hay una larga tradición de esta fiesta, por lo que la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha reiterado que habrá un dispositivo especial, coordinado entre la Policía Local y Bomberos, junto a la Policía Nacional.

Igualmente, recuerda que a las 21.00 horas se cerrará el acceso a los arenales de las playas por una cuestión de seguridad y que se llevará a cabo una vigilancia especial, con un dispositivo en las playas, que reforzará el formado por las y por los agentes y bomberos repartidos por el resto de la ciudad.

Por el contrario, en Lugo no hay costumbre de que pequeños grupos de familiares o amigos se reúnan y hagan una hoguera en la vía pública, como pasa en zonas de playa. Aun así, la Policía Local controlará esa noche que no se realice ninguna de forma espontánea.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ferrol explica que no se habilitarán medios extraordinarios, en línea con otros municipios consultados como Ourense. Otros, como el caso de Culleredo (A Coruña), ratifican que habrá un operativo especial con refuerzo de patrullas de la Policía Local, servicio de emergencias y voluntariado de Protección Civil.

Además, se vigilarán los espacios públicos y se procederá a abrir diligencia y retirar cualquier hoguera que se encuentre en zona prohibida, mientras que en las parcelas privadas se comprobará que se cumplen las medidas de seguridad fijadas, igual que en la hostelería.

Restricciones en bares y terrazas

Las restricciones en Galicia están estipuladas por municipios, dependiendo de la situación epidemiológica de cada zona y en base a cuatro niveles de restricción: medio-bajo, medio, alto y máximo. Actualmente, contemplando el mapa por municipios, todos ellos se encuentran en nivel medio-bajo, excepto Malpica, Camariñas y Soutomaior, que están en nivel medio.

Así, todos los municipios que se encuentran en nivel de restricción medio-bajo, la hostelería y restauración tiene un horario de apertura máximo hasta las 01.00 horas, sin que se puedan admitir clientes nuevos a partir de las 00.00 horas. La recogida y entrega de comida se permite hasta las 01.00 horas.

En el interior de los establecimientos, el aforo será del 50%. Las mesas no pueden ser ocupadas en el interior por más de 6 personas en grupo, a no ser que sean convivientes. No se permite, además, el consumo en barra.

En el exterior, es decir, en las terrazas, el aforo máximo será del 75%. Se permite una ocupación máxima por mesa de 15 personas, a no ser que se trate de convivientes.

La mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los espacios públicos y, en el caso de los bares y restaurantes, los clientes pueden quitársela exclusivamente en el momento del consumo.