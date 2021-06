El público la conoció en 2013 como concursante de GH 14, pero poco queda de aquella Lorena Edo que ha cambiado tanto por fuera como por dentro. Así lo ha demostrado en sus recientes apariciones televisivas y, también, en su última publicación de Instagram.

Quién le iba a decir a la valenciana que iba a poder dejar atrás sus complejos y posar en bañador en la piscina. Pero le ha costado mucho esfuerzo, tanto físico como mental, para mejorar su autoestima y perder peso.

Desde 2013 a 2021, son ocho años y 60 kilos los que diferencian a Lorena Edo, y en todo este tiempo ha estado trabajado y compartiendo con sus seguidores cómo ha sido su duro y largo camino, pero también lo satisfactorio que ha sido.

La exconcursante de GH 14 ha hablado de las "batallas personales que todos libramos" esas "catarsis emocionales" que te remueven por dentro porque estás avanzando. "¿Y qué si he engordado? ¿Y qué si has engordado? Tenemos la oportunidad de volver a intentarlo", escribe en su post, restándole importancia a los kilos.

"Me lo debo. Me debo vivir, luchar. Me debo luchar por mí y ser feliz, y tú también te lo debes", proclamó. "¿Cómo tener un cuerpo 'perfecto' para ir a la playa o la piscina? Paso uno: tener un cuerpo; paso dos: ir a la playa, la piscina o donde te salga del moño; fin".

"Normalicemos, empaticemos, no nos demos con el látigo y entre nosotras sororidad", escribió. "Voy a seguir comprometida por mi salud física y mental, es lo que quiero, y aquí estoy".