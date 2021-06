Este fin de semana, la emblemática sala de monólogos madrileña La Chocita del Loro se convirtió en el centro de la polémica a causa de unas palabras machistas de su directora por las cuales luego pidieron disculpas. Sin embargo, el gerente del teatro ha reafirmado la opinión que ella dio con unas nuevas declaraciones.

"Hemos pasado a un punto en el que mucho del humor que hacen las mujeres es como de víctimas o muy feminista, y el público que va, que es muy variopinto, no lo suele comprar. Sí que intentamos que haya mujeres, pero es complicado porque el humor es diferente", dijo Laura Sánchez Vegas, directora de La Chocita del Loro, en la SER cuando le preguntaron por el motivo de que no hubiera más mujeres en su oferta.

Esto ocasionó un aluvión de críticas, no solo de simples tuiteros, sino de clientes asiduos a la sala que cuestionaron su programación con 26 cómicos y solo una cómica.

Pero, además, también fueron varios los humoristas hombres y mujeres que lo criticaron, y algunos como Jaime Caravaca anunciaron que abandonaban su espectáculo porque no comulgaban con esta idea.

Y, aunque otros como Flipy coincidieron en la opinión de Sánchez Vegas, muchos usuarios demostraron con creces que había muchísimas cómicas españolas de éxito entre las que elegir.

Y no solo es que hubiera una gran cantidad de humoristas mujeres, sino que cosechan además mucho éxito, y prueba de ello son que siempre tienen agotadas las entradas de sus espectáculos o que podcasts como Deforme Semanal o Estirando el chicle copan los primeros puestos de las listas de Spotify.

Las ¿disculpas? de La Chocita del Loro

Tras todo el revuelo causado, la sala de monólogos de Madrid envió un comunicado en el que pedía disculpas "a las personas que se hayan podido sentir ofendidas por las declaraciones desafortunadas" de la directora. "En ningún momento hemos querido ofender y sentimos lo sucedido", aseguraron.

Sin embargo, a pesar de estas disculpas, parece que no se retractaron de lo que dijeron, pues Francisco Carretero, gerente de La Chocita del Loro, ha reafirmado esta opinión este martes en El País.

"El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro", ha defendido. "Nosotros ponemos al que vende, es así de simple".

Y es que Carretero, aunque ha opinado que las palabras de la directora no fueron las correctas, sí que ha sostenido que su programación va en función de lo que quiere el público: "Muchas de ellas no acaban de cuajar porque no atraen gente, quizás sea por nuestro tipo de público".