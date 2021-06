Los motivos que llevaron a Pablo Motos a "arruinarse" en dos ocasiones y a casi cancelar 'El hormiguero'

Pablo Motos se ha sincerado como nunca, pero, curiosamente, lo ha hecho lejos de El hormiguero, programa diario que conduce desde hace más de una década en el que actualmente triunfa en su etapa en Antena 3.

El valenciano acudió a El sentido de la birra, programa de YouTube de Ricardo Moya, donde abordó temas como su continuidad en televisión o sus asuntos financieros.

En cuanto a lo primero, aseguró que la pandemia puso al límite al programa. "Llegó un momento en el que pensé: 'Corto el programa, nos vamos todos a casa'", confesó el presentador de El hormiguero, que paró las emisiones brevemente al principio de la crisis sanitaria.

"Tuve un momento muy vital y me acordé del doctor Pedro Cavadas, que le pregunté por el caso que me contó de una señora que no tenía cara. Yo le pregunté si incluso así se quería vivir. Y él me explicó: 'La vida es igual que un niño en un tiovivo, siempre se va a ir llorando a casa porque quiere dar una vuelta más. Nunca es un buen momento para morirse'", contó Pablo Motos.

"Llegó un momento en el que pensé: 'Corto el programa, nos vamos todos a casa'"

"Esa frase se me quedó clava en ese momento donde estábamos todos acojonados y dije: 'Hostia, nunca es un buen momento para morirse. A lo mejor dentro de un mes estoy muerto, pero yo voy a hacer el programa de televisión porque la gente necesita compañía, que haya algo que sucedía antes de la pandemia'", explicó el valenciano.

Motos también se sinceró en las ondas y relató las "dos veces" que se ha arruinado.

La primera fue con Biodel, unos chicles adelgazantes que se anunciaban cuando trabaja en Onda Cero y con los que él colaboró activamente. Sin embargo, terminó arruinándole porque se trataba de una estafa y le ocasionó problemas de salud a algunos consumidores. "Estuve a punto de ir a buscarlo y cometer una barbaridad. Laura [su mujer] me frenó", reveló.

"La segunda vez que me arruiné fue con la bolsa", añadió el presentador, quien explicó que fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria.