El programa de Ana Rosa analizó este lunes las últimas aventuras de los concursantes de Supervivientes. En la charla, donde estuvieron los presentadores, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, y colaboradores como Antonio Rossi o Isa P, hablaron de la idea que tuvo el reality de provocar que Olga Moreno recitara una de las frases más icónicas de la serie documental de Rocío Carrasco: "No tiene coño, no lo tiene".

Se trataba de un juego de recompensa y, obviamente, la mujer de Antonio David Flores no llegó a saber la trascendencia que esas palabras tienen en realidad.

Un 'juego' que no ha gustado en El programa de Ana Rosa. Prat opinó que no era "oportuno". "Con todo el respeto para mis compañeros de Supervivientes, no veo oportuna la frase de 'no tiene coño' de Rocío", dijo el copresentador del espacio matutino de Telecinco.

Antonio Rossi, al igual que Joaquín, consideró que esa frase estaba fuera de contexto y Ana Rosa dejó también clara su postura: "Te están pidiendo que no mezclen y están mezclando ellos".

"Una cosa es lo que pasa fuera y otra cosa es lo que pasa dentro, pues entonces o café para todos o ni para unos ni para otros", terminó Prat.