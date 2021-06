El Estado adjudica las obras para reducir la probabilidad de atropello de fauna salvaje en la N-420

El 27 de noviembre de 2017 se firmó el Acuerdo de Colaboración Interministerial entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento para el desarrollo de actuaciones de reducción del riesgo de atropello de las especies animales incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la Red de Carreteras del Estado, que tenía por objetivo reducir los atropello de especies amenazadas en la red viaria de titularidad estatal, mejorando consecuentemente la seguridad vial de los usuarios de esta red.

En el seno de este acuerdo, se han concebido dos actuaciones en la N-420, siendo ésta una de ellas. La otra actuación afecta al tramo entre los kilómetros 51+000 y 63+000 de la N-420 y se encuentra en proceso de licitación.

El proyecto recoge la ejecución de tres nuevos pasos de fauna en los puntos kilométricos 83+338, 86+309 y 90+705, constituidos por marcos prefabricados de hormigón armado de secciones de 2x2m; la colocación de malla de cerramiento específico en ambos márgenes de la carretera y sustitución de puertas de entrada a las fincas en los subtramos de la actuación por otras nuevas de características adecuadas; la limpieza de cunetas y bermas, incluyendo desbroce de márgenes; y la limpieza de las obras de drenaje transversal y adecuación de las entradas en las obras de drenaje transversal situadas en el kilómetro 82+340 y en el 90+350.

CESIÓN A RUS (JAÉN) DE LA TITULARIDAD DE UN TRAMO DE LA N-322

Por otro lado, el Ministerio ha cedido al Ayuntamiento de Rus (Jaén) la titularidad de un tramo de la carretera N-322, lo que supone la consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.

El Ayuntamiento jiennense, con fecha 28 de mayo de 2021, solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cesión de titularidad de un tramo de la carretera N-322, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se consideró procedente acceder a lo solicitado.

El expediente contempla la cesión sin cargo del tramo de la carretera N-322, comprendido entre los puntos kilométricos 137+371 y 138+559. La longitud total del tramo a ceder es de 1.188 metros, con una superficie estimada de 28.950 m2.

La cesión de este tramo, que hasta la fecha pertenecía a la Red de Carreteras del Estado, no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de la misma. Se trata de un tramo que carece de función de servicio al tráfico de largo recorrido. Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.