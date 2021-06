Omar Montes asegura que ha alquilado Cantora para un videoclip: "Me ha costado un dinero"

Omar Montes continúa inmerso en su carrera musical, que cada vez va mejor después de sus múltiples éxitos y colaboraciones. Por ello, el artista pica alto, y ha decidido tirar de sus orígenes para su nuevo videoclip.

El ex de Isa Pantoja ha asegurado a la prensa que ha alquilado Cantora, la finca en la que vive Isabel Pantoja, para su nuevo vídeo: "Ya está alquilada y me ha costado un dinero. Lo he alquilado fuerte porque voy a hacer un videoclip y ahora voy a estar ahí un tiempo".

"El 30%, es decir, lo de fuera, todo lo que es el patio de fuera", ha explicado. "Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte". Además, no estará solo, sino que es una colaboración, pero no quiere revelar el nombre: "Es un secreto. La conocéis todos, es una grande de España, si no la más grande".

Se desconoce si el artista está hablando en serio, pues ya acudió a La resistencia con una muñeca que, supuestamente, había robado de Cantora, pero Isa Pantoja desmintió que fuera así. Pero, si fuera cierto, habría que saber de quién es la parte que ha alquilado, si de Kiko Rivera o de Isabel Pantoja, con la que Montes tuvo una gran amistad durante Supervivientes 2019.

Pero sus supuestas revelaciones no han quedado ahí: "Vienen cosas fuertes. Rollo de actor y cosas así. Mario Casas ya estáis acostumbrados a verle mucho y tienen que salir otros actores para que haya variedad, porque siempre es el mismo. 100% me vas a ver en los Goya".