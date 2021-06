Puig visitarà Sevilla al setembre per a "treballar conjuntament" amb Moreno Bonilla

Així ho ha indicat el president en un acte a València, on ha recordat que es va entrevistar amb Moreno la setmana passada a Barcelona, després d'intervenir en el Cercle d'Economia, i van acordar que "evidentment", havien de "treballar junts" a aconseguir "un sistema de finançament just per a tots".

Així, ha anunciat que s'iniciaran els contactes "que mai han deixat d'existir" amb la Junta, però "ara s'intensificaran". Així mateix, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, es reunirà amb el seu homòleg, Juan Bravo, per a preparar la trobada.

Puig ha considerat una "bona notícia" que "hi haja comunitats del pes d'Andalusia i la Comunitat Valenciana que siguen capaces de treballar junts per a aportar una solució que finalment garantisca la igualtat dels espanyols, que finalment és el que es tracta". També ha recordat que en dos setmanes celebrarà una cimera bilateral amb Balears on també es tractarà el finançament. "El que està clar és que es tracta de sumar", ha afegit.

Preguntat sobre la reacció que puguen tindre les direccions nacionals de PP i PSOE davant aquesta reunió, Puig ha considerat que "la institucionalitat està per damunt del partidisme", i ha apuntat que "els interessos respecte al finançament de la Comunitat Valenciana són bastant concordants amb els d'Andalusia".

"Les comunitats autònomes són una part fonamental de l'Estat, els presidents han de tindre una mirada molt més enllà del partidisme. Sempre he dit que represente a tots els valencians, no a un partit determinat", ha agregat.