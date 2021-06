Paz Padilla se reúne con todos sus hermanos por primera vez en televisión: "Hicisteis un gran esfuerzo"

Paz Padilla ha sobrevivido a un año muy duro para ella, ya que tuvo que pasar por fallecimiento de su madre y meses después se despidió de su marido, Antonio Juan Vidal. Temas tan delicados que abordará junto a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Pero la humorista no estará sola, tal y como ha adelantado ella misma a través de su cuenta oficial de Instagram, todos sus hermanos también se encontrarán en el episodio brindándole apoyo a la gaditana.

Una reunión que captarán las cámaras de televisión en primicia. "Gracias porque sé que hicisteis un gran esfuerzo, es la primera vez que os mostráis en televisión", ha escrito la presentadora en el texto junto a una instantánea en la que se ve a los siete hermanos al completo.

Adelantándose a la emisión del programa, Paz Padilla ha explicado a sus seguidores lo que podrán ver el próximo 24 de junio: "¡Entenderéis este jueves por qué soy así, con ellos soy la más sosa! Mi madre no tuvo siete hijos, tuvo siete trompos".

En Mi casa es la tuya, Paz se sincerará con Osborne sobre los duros momentos sin su marido, tal y como se puede apreciar en el adelanto: "No tuve cojones de decirle que se estaba muriendo, fui una cobarde. Si a mí me dicen 'llora, llora que Antonio vuelve', estaría metida en la cama, pero, por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver".