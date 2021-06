Paz Padilla y su hija, Ana Ferrer, visitan su tienda de moda durante su escapada a Zahara de los Atunes

Paz Padilla ha tenido un fin de semana de lo más ajetreado, aunque la presentadora ha conseguido aislarse de este ritmo frenético en su refugio personal en Zahara de los Atunes.

Tras disfrutar por todo lo alto en la boda de José Antonio León y Rocío Madrid, la conductora de Sálvame pasó el domingo en la playa con su hija, Anna Ferrer y Xoan Viqueira, gran amigo de la familia.

Una escapada que madre e hija también aprovecharon para visitar la tienda de moda de su nuevo proyecto empresarial, No ni ná. Una boutique que, a través de sus bolsos y complementos, quieren transmitir la esencia de sus raíces gaditanas.

La 'influencer' Anna Ferrer con su madre en Zahara de los Atunes. GTRES

En cada pieza de la marca de la humorista y la influencer prima lo artesanal, definiendo los complementos como slow fashion 100% made in Spain y que ya ha atrapado a personajes de televisión como Emma García, Belén Esteban o Gema López.

Anna Ferrer explicó en sus redes sociales el significado que alberga para ella la línea de complementos: "No Ni Ná es la reivindicación a los días malos, a la gente que no cree en ti, que intenta hacerte daño. Es mi forma de decirle al mundo que yo puedo hacer lo que me proponga. Me encantaría trasmitir eso en cada pieza y repartir por el resto del mundo la esencia de mi tierra. Porque todo el mundo que conoce Zahara necesita volver y quiero que estos bolsos sean una manera de teletransportarse".