Si eras fan de Digimon y eres de los niños que creció viendo la serie clásica de 1999 pero no pudiste ir al cine a ver su última película, estás de enhorabuena, pues Amazon Prime Video ya tiene disponible Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. Por ello, la plataforma ha querido promocionar este largometraje animado con la ayuda de Yolanda Ramos.

La humorista hizo ha interpretado a David el gnomo y a Pipi Calzaslargas en Tu cara me suena, así que, ¿quién mejor que ella para dar vida a otro personaje de una serie con la que crecieron los niños de los 90?

La actriz, ataviada con el vestido más japonés que tenía en su armario, ha acompañado a Alex de la Croix en el último vídeo de Amazon Prime Video para analizar la llegada de esta película protagonizada por los mismos Niños Elegidos, ya mayores, de la serie clásica.

Sin embargo, la pobre Yolanda Ramos apenas ha sido capaz de recordar el título del largometraje, pues ha convertido Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna en cosas como "Revolution Lax", "The Last Rayos Uva Diamond" o "The Last Rayos Uva Ilustration Revolution".

"La película está bien, pero es como una película que se ha de ver si te gusta el korishami", ha declarado la actriz, y su compañera la ha corregido entre risas: "El género es el anime".

"A ver, ¿qué son los Digimon? Te explico yo un poco", ha empezado De la Croix. "Son los perros estos pesados que no se quitan de encima todo el rato", ha intentado explicar Ramos y luego ha comparado a Gabumon con un percebe gallego.

"En la película he notado que el perro tiene poderes", ha continuado explicando Yolanda refiriéndose a Agumon. "El perro está sentado y no fuma porque está prohibido, pero el perro manda más que el niño".

Después, ambas han comprado diferentes productos en Amazon para hacer cosplay de Mimi [Alex de la Croix] y Sora [Yolanda Ramos]. Sin embargo, los disfraces no estaban demasiado logrados, pero lo importante ha sido la actitud que le pusieron cantando incluso la cabecera en japonés.