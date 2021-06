Rodri se explica tras las acusaciones de haber sido infiel a Adara: "Todo lo que se ha dicho es falso, y lo puedo demostrar"

Este ha debido ser uno de los peores fines de semana de Adara Molinero, pues, sin comerlo ni beberlo, ha sido conocedora de una supuesta infidelidad de su novio Rodri Fuertes y eso ha provocado la ruptura inmediata de la relación.

Rota de dolor y llorando desconsoladamente, la ganadora de GH VIP 7 se ha enterado de la noticia durante una llamada de Socialité y ha pedido encarecidamente ver las imágenes. Sin embargo, en el vídeo que le mandaron se veía a su pareja con otra chica anónima, pero el beso en la boca que le contaron que había fue visto por un testigo de confianza para el programa.

Además, el domingo, José Antonio Avilés echó más leña al fuego en Viva la vida al asegurar que había hablado con Claudia, ex de Rodri, y le confesó que ambos estaban planeando un viaje juntos. "Me ha mandado conversaciones que ha tenido con él de hace dos días", comentó el colaborador.

Todo esto hizo estallar a Adara, no solo en Socialité, sino también en sus redes, donde quiso explicarse y no pudo contener las lágrimas: "Lo he dado todo, absolutamente todo, y me da mucha rabia, estoy muy decepcionada".

🔴ÚLTIMA HORA | A Adara Molinero le da un mental breakdown en pleno directo al contar la posible infidelidad de su pareja 💔 pic.twitter.com/LnSgy4PhHA — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) June 20, 2021

"No quiero volver a saber nada de él. Que me busque ni nada, quiero que siga su vida, que yo siga la mía y olvidarme de esto para siempre. Nada más", aseguró en su vídeo. "Por cierto, periodista [de Socialité] que me preguntó si estábamos juntos: habíamos discutido como discute cualquier pareja, pero nosotros discutíamos siempre y volvíamos. Eso no le da derecho a una persona a, el día siguiente, marcharse con una chica. Hacía tan solo unas horas".

La explicación de Rodri

"He intentado localizar a Adara, he ido a su casa, la he llamado y todo y no ha habido manera. Así que lo explico por aquí", se expresó el exconcursante de GH 17 en sus stories de Instagram. Según el madrileño, se fue de cena con unos amigos del colegio que, cuando vieron la noticia, no podían parar de reírse porque les parecía absurdo lo que se estaba diciendo.

"La persona, de la que evidentemente no digo el nombre porque, como todos mis amigos, es ajena a todo esto, me ha dicho que a ver si puedo hablar con Adara para decirle que no paso nada de nada", aseguró él. "No hay más versiones, me gustaría que sacaran todo lo que dicen que pasó anoche. Y no me voy a pronunciar sobre nada de esto".

"Me hubiese gustado que ella me hubiese escuchado, pero no ha podido ser. Si ha querido creerse una cosa de una persona que no sé quién es y que todo lo que ha dicho es falso, y como digo lo puedo demostrar perfectamente, pues nada. Esto es lo que hay, se queda así", concluyó. "Evidentemente, no haría eso y menos en un sitio así, es de broma".