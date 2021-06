Adara rompe a llorar al enterarse de la supuesta infidelidad de su novio, Rodri Fuertes

El programa Socialité ha destapado este domingo una supuesta infidelidad al emitir las imágenes del exconcursante de Gran Hermano 17 Rodri Fuertes con una chica que no es su actual pareja, Adara Molinero.

La ganadora de GH VIP 7 no se lo podía creer al ser contactada por el programa que presenta María Patiño en Telecinco y rompió a llorar cuando conoció la noticia.

En las imágenes puede verse a Fuertes saliendo a cenar con una chica y dos amigos más. Después de la cena, ambos van a un parking y se meten en un coche. Aunque el vídeo no muestra ningún beso del exconcursante con la chica, el programa ha asegurado, citando a un periodista que se encontraba en el lugar, que sí hubo beso en la boca, pero que el árbol que había cerca de ellos consigue taparlo.

Al describirle a Adara dichas imágenes, la exconcursante no daba crédito. "¿Cómo que con otra chica?", reacciona Adara tras recibir la noticia de Socialité a través de una conversación telefónica.

"Me gustaría ver las imágenes, si es posible", ha solicitado entonces Adara, que no ha querido hablar del estado de su relación con Rodri Fuertes. "Estoy súper nerviosa, me gustaría ver las imágenes", ha insistido.

"¿Y quién es la chica?", se escucha decir a Adara, con la voz entrecortada, antes de echarse a llorar. "Entiendo que no sabías nada, ¿no?", le pregunta el periodista de Socialité en la conversación. "No", responde ella mientras continúa llorando antes de colgar el teléfono.

La presentadora, María Patiño, ha defendido a Adara ante esta situación de presunta infidelidad. "Imagínate que han tenido una crisis de pareja, pero por la reacción de Adara, estoy convencida de que Rodri no ha sido sincero con ella, porque se rompe cuando tú le cuentas lo que hay", ha opinado Patiño ante el reportero del programa que ha contado la noticia.

Asimismo, la presentadora ha opinado que ese local en el que se ha visto a Rodri Fuertes con otra chica es muy conocido y que si Rodri se ha dejado ver tan abiertamente es porque "no tenía intención de ocultarlo".

Finalmente, el exconcursante de Gran Hermano 17 ha intervenido en directo en el programa para tratar de aclarar lo sucedido. "Fui a cenar con gente de mi colegio (...). Nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... No he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si de verdad quieren sacar lo que sea, doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena, porque Adara sufre con esas cosas y durante un año entero he tenido que luchar contra quienes me decían que quería televisión", ha zanjado Fuertes.