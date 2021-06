Víctor Manuel carga contra Pablo Iglesias: "Era un estorbo y demasiado bocazas"

Víctor Manuel fue uno de los invitados estrella este domingo en Lairla Pardo. El músico repasó la actualidad en el programa de laSexta y se mostró muy crítico con la clase política española.

"Ya hace tiempo que me sorprendo de la incapacidad de cualquier político para pactar cualquier cosa. Es muy curioso lo que pasa en este país porque algún chip hay en la cabeza de los políticos que no les funciona del todo bien, aunque ves que hay gente que tiene ganas de entenderse, pero siempre hay un tuit al final que lo fastidia todo. Trabajan más de cara a la galería y al efectismo inmediato que a largo plazo", dijo el músico.

Igual o más duro fue cuando se le cuestionó sobre Pablo Iglesias, que abandonó la vicepresidencia del Gobierno para hacer frente a Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid y que, tras los resultados, acabó con su salida de la política.

"La marcha de Pablo Iglesias me ha parecido absolutamente necesaria. Él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo. A mí se me volvía un personaje incómodo, es demasiado bocazas. Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella", dijo sin compasión de Iglesias.

Sobre otro de los temas candentes de la actualidad, el de conceder los indultos a los políticos del 'procés', Víctor Manuel se ha mostrado favorable. "Yo creo que merece la pena intentarlo, porque nada me frustraría más que los políticos no lo intentasen y que eso siguiese enquistado por los años de los años. Alguna fórmula habrá que encontrar".