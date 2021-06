El PPRM pide a la ministra Celaá que rectifique la decisión de pasar de curso con suspensos

La portavoz del PPRM ha argumentado que "el futuro de nuestros jóvenes no pasa por acabar con el mérito, el esfuerzo y la capacidad en la Educación", sino que "se debe trabajar en el fomento de la excelencia y valorar el esfuerzo individual de los alumnos", por lo que, a su juicio, "no se deben lanzar mensajes en contra de estos valores con la promoción o titulación sin límite de materias no superadas".

Para Guardiola, "con esta modificación se dice adiós al esfuerzo y al mérito al hacerse realidad el sueño del socialismo español, la mediocridad por norma", además de que "están intentando maquillar la política nefasta del Gobierno de Sánchez que reflejan un 20 por ciento del fracaso escolar en todo el país y un 40 por ciento de paro juvenil".

Del mismo modo, ha explicado que, además, "esta decisión lleva consigo una tremenda inseguridad jurídica para el profesorado, tal y como están denunciando distintas asociaciones de profesores y sindicatos de educación".

Con este Real Decreto, "el Gobierno de Sánchez pretende que sea el equipo docente, de forma colegiada, el que tenga la última decisión sobre la promoción y titulación del alumnado, sin que importe el número de materias suspensas que tenga el alumno", ha concluido la portavoz.